Global_Chronicles
Полёты к границе Солнечной системы на солнечных парусах могут начаться через 10–20 лет
Специалисты оценили готовность технологий для космических миссий с солнечными парусами. Некоторые проекты, нацеленные на дальние районы Солнечной системы, могут стать реальностью уже в ближайшие десятилетия.
Космические аппараты обычно зависят от запаса топлива. Однако существует другой подход, при котором движение обеспечивает давление солнечного света на сверхтонкий парус.

Изображение: Space.com

Инженер Дебдут Сенгупта из Имперского колледжа Лондона (Imperial College London) вместе с коллегами проанализировал несколько проектов, использующих солнечные паруса. Авторы работы оценили готовность ключевых технологий, необходимых для таких миссий.

Принцип работы выглядит просто. Большая и очень легкая мембрана улавливает фотоны света и постепенно разгоняет аппарат без расхода топлива. Ранее работоспособность этой идеи уже подтвердили японская миссия Ikaros и аппарат LightSail 2.

Источник изображения: NASA

Наиболее близкими к реализации специалисты считают проекты для изучения Солнца и околосолнечного пространства. По их оценке, подобные миссии можно выполнять уже при нынешнем уровне технологий, хотя некоторые технические вопросы еще требуют доработки.

Более сложные проекты предполагают сближение с Солнцем для набора скорости. После такого маневра аппарат сможет направиться к внешним областям Солнечной системы. Студенческий проект Svarog нацелен именно на такой сценарий.

Расчеты показывают, что аппараты с солнечными парусами способны двигаться быстрее знаменитого зонда Voyager 1. По оценке специалистов, миссии к границе Солнечной системы могут появиться в течение следующих 10–20 лет, если развитие технологий и финансирование будут продолжаться.

#космос #космические технологии #солнечные паруса #solar cruiser #breakthrough starshot #project svarog
Источник: space.com
