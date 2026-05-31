Специалисты оценили готовность технологий для космических миссий с солнечными парусами. Некоторые проекты, нацеленные на дальние районы Солнечной системы, могут стать реальностью уже в ближайшие десятилетия.

Космические аппараты обычно зависят от запаса топлива. Однако существует другой подход, при котором движение обеспечивает давление солнечного света на сверхтонкий парус.

Инженер Дебдут Сенгупта из Имперского колледжа Лондона (Imperial College London) вместе с коллегами проанализировал несколько проектов, использующих солнечные паруса. Авторы работы оценили готовность ключевых технологий, необходимых для таких миссий.

Принцип работы выглядит просто. Большая и очень легкая мембрана улавливает фотоны света и постепенно разгоняет аппарат без расхода топлива. Ранее работоспособность этой идеи уже подтвердили японская миссия Ikaros и аппарат LightSail 2.

Наиболее близкими к реализации специалисты считают проекты для изучения Солнца и околосолнечного пространства. По их оценке, подобные миссии можно выполнять уже при нынешнем уровне технологий, хотя некоторые технические вопросы еще требуют доработки.

Более сложные проекты предполагают сближение с Солнцем для набора скорости. После такого маневра аппарат сможет направиться к внешним областям Солнечной системы. Студенческий проект Svarog нацелен именно на такой сценарий.

Расчеты показывают, что аппараты с солнечными парусами способны двигаться быстрее знаменитого зонда Voyager 1. По оценке специалистов, миссии к границе Солнечной системы могут появиться в течение следующих 10–20 лет, если развитие технологий и финансирование будут продолжаться.