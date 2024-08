Думаю, вам наверняка знакомо такое состояние, когда вы хотите поиграть на ПК, устанавливаете какую-нибудь расхваленную новинку с заоблачным рейтингом положительных оценок в Steam, но после нескольких проведенных в ней вечеров, интерес к игре угасает. Вы устанавливаете другую игру, и история повторяется, и в результате в вашей коллекции скапливаются десятки и даже сотни игр, так и не пройденных до конца. Мне очень знакомо это состояние, и прямо сейчас на моем ПК установлены Horizon Forbidden West, Cyberpunk 2077 и Assassins Creed — Valhalla, в которые я наиграл несколько десятков часов, но уже вряд ли осилю пройти до конца. И после того, как они зря пролежат на SSD еще пару месяцев, я, скрепя сердце, удалю их и больше никогда не вернусь к ним.

реклама





Эта проблема встречается сегодня у многих геймеров, и я постоянно вижу собратьев по несчастью на компьютерных форумах и в комментариях в соцсетях и ее главная причина — пресыщение играми и их легкая доступность. Когда вы поиграли уже в сотни различных игр на ПК, и в любое время можете установить новую игру за пять минут, ценность этой игры заметно снижается. И получить те эмоции, которые вы испытывали, несясь домой с новеньким диском с Half-Life 2, The Elder Scrolls IV: Oblivion или Far Cry, купленном на рынке, уже не получится.

Но это совершенно не значит, что вы больше не найдете игру, в которую наиграете сотни часов не теряя интереса и, несмотря на то, что я забросил проходить хиты, про которые писал выше, я снова в тысячный раз с азартом сражаюсь в Age Of Empires 2: Definitive Edition и в очередной раз вернулся к прохождению рогалика Darkest Dungeon, который на этот раз нашел с русской озвучкой. И таких игр, к которым я не теряю интереса годами и даже десятилетиями, довольно много и часть из них постоянно установлены на моем ПК. И сегодня расскажу про лучшие подобные игры — которые позволят вам на месяцы забыть про новинки и получить массу удовольствия.

Age Of Empires 2: Definitive Edition

реклама





С Age Of Empires 2: Definitive Edition мы и начнем этот список, поскольку, на мой взгляд, эта одна из лучших стратегий в реальном времени, обладающая потрясающей реиграбельностью. Ее переиздали уже в третий раз и геймеры все также продолжают снова и снова сражаться в Age Of Empires 2: Definitive Edition, выбирая новую нацию, или ставя специальные карты, заметно разнообразящие игру. Даже сравнив Age Of Empires 2: Definitive Edition с новой Age Of Empires IV я однозначно выбираю именно вторую часть игры, несмотря на то, что это геймплей из далекого 1999 года. В ней больше контента, возможностей и ювелирно отлаженный баланс, а в Age Of Empires IV вы даже не имеете умной паузы или возможности регулировать скорость игры. А главный плюс игры, на мой взгляд, это то, что она не требует много времени. Если вы не знаете во что поиграть и хотите с удовольствием провести пару часов после работы — просто создайте новую игру и выставите сложность компьютерных игроков повыше.

Civilization VI

А вот в глобальной стратегии Civilization VI парой часов вы не обойдетесь и нужно рассчитывать на то, что партия на большой карте может продлиться несколько вечеров а то и недель. Реиграбельность у этой стратегии, даже несмотря на все ее недостатки по сравнению с пятой частью, очень высокая и некоторые геймеры не могут перестать играть в нее годами.

The Elder Scrolls V: Skyrim

реклама





Старый добрый Скайрим, который за 13 лет уже пройден вдоль и поперек, все равно остается одной из самых качественных и реиграбельных RPG всех времен. И дело здесь не только в том, что The Elder Scrolls V: Skyrim настолько хорош, а в том, что подобных больших и качественных RPG с открытым миром, вышедших за последние 10 лет, можно пересчитать по пальцам одной руки. Конкуренцию Скайрим составила только великолепная игра Ведьмак 3: Дикая Охота, но она не обладает подобной реиграбельностью, так как вы каждый раз будете проходить ее за Геральта, боевые возможности которого не слишком широкие. А в The Elder Scrolls V: Skyrim выбор классов обширен, разобраться в боевой системе очень просто, а тысячи модов позволят вам взглянуть на игру с новой стороны.

Heroes of Might and Magic III

Еще одна стратегия, ровесница Age Of Empires 2, уже 25 лет продолжает удерживать внимание огромного количества геймеров. Это пошаговая Heroes of Might and Magic III в которой вам предстоит прокачивать и экипировать героев, собирать армию и отстраивать замки. Но качество и атмосфера у этой игры таковы, что ее популярности не смогла достичь не только ни одна из игр, продолжений серии Heroes of Might and Magic, но и любая другая пошаговая стратегия. В 2024 году Heroes of Might and Magic III продолжает развиваться силами фанатов и виде Heroes of Might and Magic III: Horn of the Abyss имеет поддержку больших разрешений, улучшения графики, сотни правок изначальных багов и баланса. И даже новую фракцию — Фабрику, основанную на автоматических механизмах и роботах.

Heroes of Might and Magic V

реклама





Несмотря на то, что пятая часть героев так и не смогла добиться популярности третьей части, фанбаза у этой игры тоже весьма внушительная, и состоит она по большей части из игроков, пропустивших в свое время Heroes of Might and Magic III и начавших знакомство с этой игровой вселенной сразу пятой части. Надо признать, что к этой части геймеров отношусь и я, и Heroes of Might and Magic V привлекает меня отличной графикой, которая не режет глаз даже спустя 18 лет после выхода, большим количеством фракций с радикальными отличиями и множеством удачных развитий геймплейных механик из третьей части. А еще интерес к игре поддерживается огромным количеством модов и карт для прохождения. Но, основная часть геймеров, начавших знакомство с серией с третьей части, имела такую завышенную планку ожиданий, что пятая часть сразу после выхода получила весьма средние оценки. Конечно, такого провала, как с Heroes of Might and Magic IV, не случилось, но и сегодня у пятой части средний балл на Metacritic составляет всего 77 пунктов из 100, что очень мало для такой великолепной игры.

Anno 1800

Несмотря на то, что экономическая стратегия Anno 1800 вышла в 2019 году, я уже наиграл в нее сотни часов, начиная отстраивать новую торговую империю каждые полгода в режиме "песочница". И, поиграв пару месяцев и проложив сотни торговых маршрутов и наладив множество производственных цепочек, уставал и переключался на новую игру. Секрет Anno 1800 прост — огромное количество контента, потрясающие возможности для постепенного усложнения вашей экономики и постоянно выходящие моды, которые сильно меняют игру. Показательный пример того, насколько затягивает эта игра — это то, что я продолжал играть в нее даже на видеокарте GeForce GT 1030 с жуткими тормозами, после продажи GeForce GTX 1060.

No Man Sky

Если вам уже надоели стратегии, а The Elder Scrolls V: Skyrim и Fallout: New Vegas пройдены по несколько раз, попробуйте совершенно новый и непривычный геймплей. Например, открытый космический мир гигантских размеров в игре No Man Sky. В этом мире с квадрильонами планет вам предстоит искать полезные ископаемые, сражаться, выполнять задания и улучшать свой корабль. Очень интересно то, что на старте это была сильно забагованная и кривая игра, которая получила множество негативных отзывов и от которой отвернулось множество игроков. Но, разработчики не забросили игру и продолжали несколько лет исправлять ее патчами, исправив почти все слабые места No Man Sky. И сегодня No Man Sky — это совершенно другая игра, лишь в общих чертах похожая на No Man Sky из 2016 года.

Forza Horizon 5

Помню, как купив свой первый компьютер, я бесконечно гонял по одним и тем же трассам в Need for Speed III: Hot Pursuit, Need for Speed: High Stakes и Need for Speed: Porsche Unleashed. И не только потому, что это были лучшие гоночные игры того времени, но и по причине, что мой ПК не тянул более новые гонки. Вскоре я уже знал каждый изгиб на каждой трассе и все особенности машин, и с тех пор лишь изредка возвращался к этим гонкам. В наше время гоночные симуляторы предлагают такое огромное количество контента, которое и не снилось гонкам начала нулевых. Например, в Forza Horizon 5 вас ждет громадный открытый мир, размером с небольшую страну, и несколько сотен разных машин. Если вам понравится атмосфера этой игры, то играть в нее можно бесконечно, особенно, если у вас есть игровой руль. Но, на худой конец, сойдет и геймпад, купить сегодня который можно всего за три с небольшим тысячи рублей, например — геймпад Xbox Series X.

Darkest Dungeon

Darkest Dungeon — очень тяжелая и сложная игра, в которой вам постоянно придется умирать и терять прокаченных героев и снаряжение. Показательно то, что до конца прошли эту игру менее 10% игроков в Steam. Это типичный "рогалик", но тщательно проработанный и именно большое количество тактик и комбинаций классов героев держит вас на крючке, заставляя пытаться пройти Darkest Dungeon снова и снова. А еще — мрачная готичная атмосфера — найти на ПК игру, которая переплюнет в этом плане Darkest Dungeon, практически невозможно.

Итоги

На этом сегодняшняя подборка игр заканчивается, но в моем списке подобных хитов есть еще с десяток, которого хватит на следующий блог про игры, в которые можно играть бесконечно. Думаю, некоторые читатели уже обратили внимание на то, что все эти игры объединяет вместе не только бесконечно время, которое можно потратить на их прохождение. Да, это весьма низкие системные требования, которые позволят поиграть в них на бюджетном и устаревшем ПК. Самая требовательная игра из этой подборки — Forza Horizon 5, имеет в минимальных системных требованиях всего лишь GeForce GTX 970 или Radeon RX 470. И если вы хотите собрать бюджетный ПК, который позволит долго играть в эти великолепные игры и при этом не сильно ударит по вашему бюджету, то присмотритесь к вот этим видеокартам, которые можно очень недорого купить на Яндекс Маркете:

MSI GeForce GTX 1650 D6 VENTUS XS OCV3

Asrock Phantom RX6500XT Gaming D 4GB

Palit GeForce RTX 3050 StormX OC

ASRock AMD Radeon RX 6600 Challenger D

Пишите в комментарии, а в какие одиночные игры на ПК вы наиграли больше всего времени?

А еще я посоветую вам прочитать три моих новых статьи, вышедшие на прошлой неделе:

10 распространенных ошибок при выборе игровой видеокарты в 2024 году

Собираем быстрый и недорогой игровой компьютер на самой популярной в мире видеокарте в 2024 году

7 оптимальных комбинаций кулера и процессора в 2024 году — охлаждаем CPU без переплаты

Все блоги автора Zystax о компьютерах, играх и Windows.