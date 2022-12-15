Sanctuary: Shattered Sun может прийтись фанатам стратегий с огромным количеством юнитов и разнообразными ветками прокачки

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Играли ли вы ранее в такую старенькую RTS, как Supreme Commander, нашумевшую в своё время за счёт качественной графики, гибкостью в выборе тактики игры и весьма интересной системой прокачки в сражениях? Для нулевых данная стратегия была чем-то грандиозным, даже по сей день есть общество фанатов, устраивающее периодически турниры с денежными призами.

Если вы фанат данной серии игр, то вам однозначно стоит следить за проектом Sanctuary: Shattered Sun - игра не является AAA проектом и разрабатывается без крупного бюджета силами команды Enhearten Media. Визуально Sanctuary сильно напоминает Supreme Commander, те же огромные роботы, танки, корабли, бомбардировщики, щиты, артиллерия, ядерное удары, но с более современной графикой. Механика также полностью повторяет тематического предшественника, но с рядом интересных нововведений. Команда разработчиков сообщает, что в игре нас ждёт возможность разрушение некоторых объектов на карте, которое будет приводить к глобальным изменениям в сражении, например: уничтожение ландшафтных мостов, разрушение дамб, покрытие морских пространств льдом и некие другие фишки. Также заявлено, что в сражениях смогут участвовать 10,000 различных юнитов одновременно.

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Дата выхода на данный момент еще неизвестна, по требованиям разработчики рекомендуют для комфортной игры на высоких настройках 8-ядерный процессор с частотой 3 ГГц, 16 гигабайт оперативной памяти и видеокарту уровня Nvidia GTX 1080. Пока что ведётся серьёзная работа над оптимизацией игры, так как бои между 10,000 юнитов - это серьёзная заявочка.