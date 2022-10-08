Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Zelikman За пост начислено вознаграждение
Компания Epic Games разместила новую версию движка Unreal Engine 5
Как новичку разобраться в платформе для создания игровых миров и 3D мультфильмов
рекомендации
RTX 3080 - цена РУХНУЛА. Смотри
ASUS 3050 - цена идет к 20 тр
3080 Ti - цена упала на порядок
3060 ASUS - цена идет к 30 тр
3050 MSI Gaming заметно дешевле 30тр

реклама

  Наверняка уже многие слышали об уникальном игровом движке Unreal Engine, который сделал производство компьютерных игр или создание каких либо 3D фото максимально простым и удобным. Через данный движок вы можете производить игры для любых платформ: Windows, PlayStation, X-Box, Mac OS, Android, iOS и другие. Причем можно создавать игры любого жанра: шутеры, RPG, файтинги, гоночные симуляторы, стратегии, всё это вы можете создавать на данной платформе, импортируя туда различные 3D модели из других платформ. 

  Если вы смотрели мульт-сериал "Любовь, Смерть и Роботы", то могли лично лицезреть готовый продукт данной платформы, в разработке сериала использовался как раз движок Unreal Engine.

  И вот компания Epic Games анонсировала очередное обновление под название Unreal Engine 5.1. Новую версию уже можно скачать на магазине Epic Games или на портале GitHub, однако, эта версия пока не является стабильной. Обновленный движок по сути направлен на упрощение рабочих процессов и ускорение работы отдельных компонентов движка, по типу Lumen, Nanite и Virtual Shadow Maps (VSM). 

  Если вам правда интересна данная тема и вы хотите начать работать на данном движке, но при этом не хотите сейчас платить за какие-то курсы и занятия, то могу порекомендовать к просмотру данное видео

рекомендации
3070 Ti Gigabyte Gaming дешевле 60 тр
ASUS 3060 Ti дешевле 40 тр
3050 ASUS уже 30 тр
<b>MSI 3070 уже дешевле 50 тр</b>
Ryzen Threadripper PRO 3995WX - 528 380р
Пиши на наш сайт и зарабатывай
3060 дешевле 40тр в Ситилинке
Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

  В этом видео автор подробно рассказывает практически о всей панели управления, о каждом инструменте и его настройках и возможностях. Пошагово пройдя все этапы из этого видео, как минимум вы поймёте интересно ли вам это дело в целом, и стоит ли вкладывать свои силы и средства на какую-то программу обучения.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#игры #unreal engine #разработка #геймдев #мультфильмы #3-d #любовь смерть и роботы
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Microsoft назвала функции Windows 11, отключив которые можно повысить игровую производительность
Игры для фанатов "Дома Дракона"
Менее чем за два года объем продаж Cyberpunk 2077 превысил 20 миллионов копий
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Газпром выплатит огромные дивиденды держателям акций, но будущее компании печально
42
Самая большая биржа криптовалют на планете была взломана – хакеры украли с Binance $544 миллиона
10
Почему GeForce RTX 4090 такие огромные и как это повлияет на Radeon RX 7000 — пояснение специалиста
12
Saudi Aramco повысила цены на нефть для США после сокращения добычи ОПЕК+
62
В лесу в Сочи обнаружили гигантские шары неизвестного происхождения
12
Виталик Бутерин рассказал о перспективах Эфира и криптовалют в новом интервью Bankless Shows
9
Взрыв на Крымском мосту – что на самом деле произошло, и какие будут последствия для Украины
310
Инженеры разработали безопасный ядерный микрореактор, который можно перевозить в грузовике
12
Need for Speed Unbound обзавелась системными требованиями, а ценник неприятно удивил игроков
18
Motorola Edge 30 Ultra - флагманский смартфон с лучшей камерой среди известных брендов
1
Ценники сразу нескольких моделей RTX 4090 от ASUS, MSI, Gigabyte и ZOTAC опубликованы ритейлером
8
Цена на видеокарты NVIDIA в РФ резко пошли вниз – серия GeForce RTX 30 со скидками до 27%
4
В России дешевеют видеокарты - RTX 3070 Ti почти за 50 тр
20
США разрушает рынок полупроводников – продажи ПК падают, AMD потеряла $1 млрд, а будущее туманно
20
GeForce RTX 4080 16Gb протестировали в AIDA64, 3DMark Fire Strike Ultra, 3DMark Port Royal и других
5
Видео: обзорный трейлер ролевого экшена Asterigos: Curse of the Stars
+
HIMARS оказался непригоден для поражения военных объектов РФ – куда летят американские ракеты
48
Корпорации миллионами уничтожают SSD и HDD вместо того, чтобы безопасно стирать их и продавать
13
За первые девять месяцев года TSMC нарастила выручку на 42,6%
+
Оригинальная игра Quake получила поддержку трассировки лучей
17

Популярные статьи

Почему видеокарты AMD дешевле и быстрее, чем NVIDIA – 10 видеокарт в погоне за деньгами геймеров
35
10 малоизвестных, полезных, бесплатных и компактных утилит для Windows 10 и 11. Часть 6
12
ТОП-10 претензий к современным смартфонам и их производителям
42
Подрыв Крымского моста - очередной шаг навстречу катастрофе
67
Обзор Tecno Pova Neo 2 – смартфон с аккумулятором на 7000 мА*ч, стереодинамиками и огромным экраном
5
Цена на GeForce RTX 3050 упала до минимума — собираем быстрый и недорогой игровой ПК
18
Игры для фанатов "Дома Дракона"
2
Краткий обзор накопителя 2,5" Apacer AS340 Panther
1
БПЛА блока НАТО, их возможности и слабые места (часть 1)
24

Сейчас обсуждают

Ddosovich
21:07
а ВСУшники сдаются в плен и переходят на сторону России тысячами
БПЛА блока НАТО, их возможности и слабые места (часть 1)
rikki_tikki
21:04
Кого запугивать, болезный? Вам уже Китай прямым текстом говорит не махать ядерной дубиной. Примените ядерку и весь мир совершенно добровольно будет поддерживать 100% изоляцию этого дурдома. Ядерка эт...
Подрыв Крымского моста - очередной шаг навстречу катастрофе
Test Test
21:01
Угадал, действительно это хохол.
БПЛА блока НАТО, их возможности и слабые места (часть 1)
rikki_tikki
21:01
НАТО ссыться нормальную тяжелую технику Украине дать. РФ Украине подогнало тяжелой техники больше чем НАТО
БПЛА блока НАТО, их возможности и слабые места (часть 1)
Hellbeast
20:59
Это невозможно, США проще положить свой звёздно полосатый пенис на украину, нежели рисковать пытаться запугать другие страны для полной изоляции РФ, слишком уже плохие отношения стали с саудитами, кит...
Подрыв Крымского моста - очередной шаг навстречу катастрофе
rikki_tikki
20:58
Я ожидал этого коммента. Тут вот какая история: если постоянно делать из говна и палок, то не будет технического развития. Компания не научится нормальную оптику делать, лить нормальный пластик, норм...
БПЛА блока НАТО, их возможности и слабые места (часть 1)
Alex-IT
20:57
Может оказаться, мост натовцы взрывали, а ВСУ себе все лавры припишет.
БПЛА блока НАТО, их возможности и слабые места (часть 1)
Alex-IT
20:55
Для беспилотников отдельное оружие есть, а так их снайпер только сбить может и то не сразу.
БПЛА блока НАТО, их возможности и слабые места (часть 1)
Денис Синяков
20:54
нормальца, хорошие новости, тем более никто вроде и не пострадал даже
Взрыв на Крымском мосту – что на самом деле произошло, и какие будут последствия для Украины
3JIbIDEHb
20:54
KCAS 1200 Вт
Видеокартам RTX 4090 сторонних производителей нужен блок питания мощнее рекомендованного Nvidia
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем