Как новичку разобраться в платформе для создания игровых миров и 3D мультфильмов

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Наверняка уже многие слышали об уникальном игровом движке Unreal Engine, который сделал производство компьютерных игр или создание каких либо 3D фото максимально простым и удобным. Через данный движок вы можете производить игры для любых платформ: Windows, PlayStation, X-Box, Mac OS, Android, iOS и другие. Причем можно создавать игры любого жанра: шутеры, RPG, файтинги, гоночные симуляторы, стратегии, всё это вы можете создавать на данной платформе, импортируя туда различные 3D модели из других платформ.

Если вы смотрели мульт-сериал "Любовь, Смерть и Роботы", то могли лично лицезреть готовый продукт данной платформы, в разработке сериала использовался как раз движок Unreal Engine.

И вот компания Epic Games анонсировала очередное обновление под название Unreal Engine 5.1. Новую версию уже можно скачать на магазине Epic Games или на портале GitHub, однако, эта версия пока не является стабильной. Обновленный движок по сути направлен на упрощение рабочих процессов и ускорение работы отдельных компонентов движка, по типу Lumen, Nanite и Virtual Shadow Maps (VSM).

Если вам правда интересна данная тема и вы хотите начать работать на данном движке, но при этом не хотите сейчас платить за какие-то курсы и занятия, то могу порекомендовать к просмотру данное видео.

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В этом видео автор подробно рассказывает практически о всей панели управления, о каждом инструменте и его настройках и возможностях. Пошагово пройдя все этапы из этого видео, как минимум вы поймёте интересно ли вам это дело в целом, и стоит ли вкладывать свои силы и средства на какую-то программу обучения.