Czechoslovak Group поможет государственной компании восстановить производство и расширить ассортимент

Компания MSM Greece (дочернее предприятие Czechoslovak Group) подписало соглашение с греческой государственной компанией Hellenic Defence Systems SA, направленное на совместное производство крупнокалиберных боеприпасов в Греции. В рамках данного соглашения компании восстановят производственные мощности в городе Лаврио, увеличив выпуск различных боеприпасов. Источник изображения: Czechoslovak GroupСовместное предприятие получило название Hellenic Ammunition SA. В рамках достигнутых договорённостей производственная площадка в Лаврио перейдёт под управленческий контроль MSM Greece на следующие 25 лет. Ожидается, что количество сотрудников на предприятии будет увеличено с 120 до 300 человек. В настоящее время завод в Лаврио производит только артиллерийские снаряды калибра 155-мм, но ассортимент будет расширен.

Помимо этого, MSM Greece поможет возобновить в Греции производство метательных снарядов и тротила, запасы которого в Европе находятся в ограниченном количестве. При этом отмечается, что процесс возобновления производства тротила будет технологически сложным.

В рамках достигнутого соглашения общие инвестиции в производственные мощности города Лаврио оцениваются десятками миллионов евро. Czechoslovak Group берёт на себя ответственность инвестировать в совместное предприятие Hellenic Ammunition SA до 50 миллионов евро в долгосрочной перспективе.