Проект получил изометрическую перспективу сверху вниз, в отличие от большинства других игр данного жанра

5 февраля 2025 года инди-студия HideWorks удивила всех неожиданным анонсом игры Liminal Point, нового проекта в жанре survival horror. Он сочетает традиционные элементы жанра, но предлагает уникальный подход к ракурсу камеры. Вместо привычного вида от первого или третьего лица игра использует изометрическую перспективу сверху вниз, которая чаще встречается в классических RPG. Хотя это является необычным для данного жанра, такой свежий подход может стать новшеством для любителей ужасов. В трейлере анонса представлен первый взгляд на игру.

Liminal Point помещает игроков в роль Лиры, возвращающейся на остров спустя многие годы, чтобы столкнуться с болезненными воспоминаниями и жуткими созданиями своих кошмаров. Игровой процесс основан на традиционной механике выживания — ресурсов недостаточно, и рациональное управление инвентарем становится жизненно важным. Игрокам предстоит исследовать своё окружение, находить улики о прошлом Лиры и быть настороже к скрытым опасностям. Несмотря на то что Лира способна сражаться, запасы боеприпасов и лечебных предметов ограничены, что требует от игроков тактического подхода.

Liminal Point создаётся студией HideWorks, которая является молодой, но перспективной. Их предыдущая игра в жанре ужасов, The Devil is in the Details, выпущенная в сентябре 2024 года, получила положительные отзывы на Steam. Успешный старт подсказывает, что у Liminal Point есть все шансы завоевать аудиторию.

Так как Liminal Point только что был представлен, дата его выхода еще не определена. Официального релиза пока не назначено, но разработчики планируют выпустить игру в 2026 году.