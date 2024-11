Разработчик игры открыл вакансии на специалистов по данному движку

Недавний список открытых вакансий вызвал обсуждения о том, что франшиза Age of Empires может адаптироваться к новым трендам индустрии и перейти на Unreal Engine 5. Этот движок от Epic стал своего рода стандартом в последние годы, и многие компании начали заменять свои собственные движки на него. Похоже, что Age of Empires тоже может сделать такой шаг.

Интересно проследить эволюцию каждой игры в серии Age of Empires. Первые две части использовали движок Genie Engine, в то время как для Age of Empires 3 применялся движок BANG!, разработанный компанией Ensemble Studios. Этот движок также применялся в Age of Mythology и Age of Empires Online. В последней игре серии, Age of Empires 4, был использован Essence Engine 5.0. Ранее подобные движки использовались в таких проектах, как Company of Heroes и Warhammer 40,000: Dawn of War 2.

Вакансия главного инженера по сборке в студии поддержки Age of Empires World's Edge вызвала слухи о потенциальном переходе франшизы на Unreal Engine 5 в будущем. Среди требуемых квалификаций отмечены «более 6 лет опыта работы в разработке AAA-игр на Unreal Engine», а одним из желательных навыков является «глубокое понимание системы сборки и управления активами Unreal Engine». Учитывая, что World's Edge существует исключительно для работы над Age of Empires, несложно предположить, что одна из лучших франшиз в жанре экшен-RTS может перейти на UE5. Однако, на данный момент никакой официальной информации по этому поводу нет.

Переход на Unreal Engine 5 — это не единственное предположение о будущем серии Age of Empires. Недавно появились слухи о том, что Age of Empires может появиться на PlayStation, что было бы неожиданным развитием, учитывая, что данная платформа принадлежит Microsoft.