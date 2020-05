Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Если сразу после анонса очередной игры Ubisoft во вселенной Assassin’s Creed вами овладели жуткие воспоминания о бесконечности прохождения Odyssey, тогда спешим успокоить. Глава отдела коммуникаций Ubisoft по Ближнему Востоку, Малек Теффаха (Malek Teffaha), сообщил в своем твиттере о том, что разработчики приняли во внимание критику игроков в отношении размера последней игры. Оригинальный твит, который вскоре был удален, опубликовал и перевел игровой блог vg247

реклама

реклама

"FYI (означает For Your Information), it won’t be the longest or biggest game in the series. They addressed criticism on this one."

Данное заявление вселяет надежду. Возможно авторы, наконец, сосредоточатся не на размерах карты, состоящей из самоповторов, а на более важных аспектах игрового процесса, которых напрочь лишена последняя игра серии. Напомним, многие игровые издания и сообщества ставили в критику AC: Odyssey неоправданно большой размах мира с крайне однообразными локациями, гигантскими объемами гринда, невнятным сюжетом и плохо прописанными персонажами, где диалог выступали исключительно в роли "филлеров".

реклама