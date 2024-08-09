В студии Рафаэля Колантонио WolfEye работают бывшие сотрудники Arkane.

Основатель и бывший президент легендарной Arkane Studios Рафаэль Колантонио (Raphael Colantonio), анонсировал следующий проект от своей новой студии WolfEye. В интервью Eurogamer геймдизайнер рассказал, что грядущая игра вдохновлена культовыми иммерсив симами, он также добавил - "Фанаты Dishonored и Prey почувствуют себя как дома".

реклама

Название у проекта пока нет, однако известно, что это научно-фантастическая экшен-RPG с видом от первого лица. Игра будет выполнена в стиле альтернативной истории с элементами ретро-футуризма, события будут разворачиваться в США начала XX века.

Что касается ролевой составляющей, Колантонио сказал, что ориентируется на классические RPG. В качестве примера он привел компанию Obsidian, которой хорошо удается реализация классической формулы в современных играх.

"Если существует такая вещь, как континуум между Fallout и Dishonored, я бы сказал, что Prey находится где-то посередине, потому что это уже больше RPG, чем Dishonored, а эта новая игра ближе к Fallout".

В рамках анонса также было опубликовано несколько скриншотов:

В 2025 году будет проводиться альфа-тест, оформить участие в котором можно на официальном сайте студии.

Штат студии WolfEye насчитывает около 55-60 человек, в него входят несколько бывших разработчиков из Arkane, включая ведущего визуального дизайнера Prey и художника уровней Dishonored Эммануэля Пети, который сейчас является арт-директором нового проекта. Также к работе над новой игрой присоединились несколько бывших сотрудников недавно закрытой Arkane Austin.

"Это та же команда [работавшая над Prey и Dishonored], так что мы уже знаем, что делаем" - говорит Колантонио.

Первой игрой студии WolfEye был изометрический экшн с полуоткрытым миром Weird West. Проект был выполнен в необычном сеттинге сочетавшем вестерн и темное фентези (жанр вирд-вест, из которого и было позаимствовано название). Геймплейно игра представляет собой иммерсив-сим с ролевыми элементами, также она обладает небольшой сюжетной вариативностью и несколькими концовками.

Анонс Weird West состоялся в 2019 году на игровом шоу The Game Awards. Игра вышла в марте 2022 года. Очевидно студия WolfEye не располагала большим бюджетом, что сказалось на скромном визуальном оформлении. Однако проект получил неплохие оценки от критиков и игроков, на сайте-агрегаторе Metacritic ПК-версия игры набрала 78/100 баллов, оценка игроков по версии SteamDB составила 76%.

Стоит отметить, что через несколько месяцев после релиза разработчики выпустили ряд модификаций, которые позволяют пройти Weird West с видом от первого лица.



