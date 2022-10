Бета-тест уже начался, но требует от вас подписания некоторых документов.

Теперь официально, в скором времени выйдет консольная версия градостроительной стратегии ANNO 1800, игра получила приставку Console edition, и теперь поиграть в легендарный проект удастся на PlayStation 5 и Xbox Series. В будущем разработчики выпустят версию для Luna, но на данный момент эта версия не готова даже к бета-тестированию.

Что касается версии для некстген консолей от Microsoft и Sony, то уже сейчас можно попытать удачу и попасть в закрытое тестирование, однако разработчики потребуют от вас подписания некоторых документов, как минимум это соглашение о неразглашении информации. Для фанатов игр от Ubisoft ничего нового, а зарегистрироваться можно на официальном сайте, разумеется необходимо иметь активный аккаунт в Ubisoft store.

Более подробная информация про консольную версию будет опубликована в следующем году, скорее всего в январе/феврале. Выходит, что релиз состоится не раньше весны 2023 года, поиграть в ANNO 1800 сейчас можно на ПК через Epic Games либо Ubisoft Store.

Недавно игра получила 11 дополнение под названием Empire of the Skies, которое добавляет вам возможностей в небе, вы сможете использовать дирижабли и самолеты для различных целей. Этой зимой запланировано еще одно дополнение New World Rising.