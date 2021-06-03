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Игра с включенным RTX и DLSS реклама

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The Ascent — не вышедшей шутер-RPG в киберпанковском мире, который также позиционируется как экшен (Cyberpunk 2077: Action RPG), ох, не находите это странным? Надеемся на нормальный выход игры, а не как "всегда".. Ну шучу конечно-же, все будет нормально.

Перейдем к самой новости, которую сегодня принесли нам разработчики вместе с Nvidia. Вместе эти две компании, а точнее студия и компания, сообщили об поддержке трассировки лучей и технологии DLSS в The Ascent на всех видеокартах серии RTX, а также скорее всего на топовой GTX 1080. Продемонстрировали они графику, которая получилась в результате — в своем совместном трейлере игры. Как известно, технология трассировки лучей будет использоваться для отражений и теней, освещение увы не будет использовать данную технологию. Насчет AMD игроков ничего не известно, и также не известно про аналог DLSS — FSR, если она появится, то в скором времени, а если же нет, то игрокам на AMD придется смириться с этим. Хотя потеря не так и велика, трассировка лучей не сильно то и меняет игру визуально, а за DLSS конечно обидно. В любом случае, у разработчиков целых два месяца на разработку, так что все возможно. Игра должна выйти в релиз 29 июля на PC и Xbox, и вторым я искренне сочувствую.

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