В The Ascent будет поддержка трассировки лучей и DLSS
реклама
The Ascent — не вышедшей шутер-RPG в киберпанковском мире, который также позиционируется как экшен (Cyberpunk 2077: Action RPG), ох, не находите это странным? Надеемся на нормальный выход игры, а не как "всегда".. Ну шучу конечно-же, все будет нормально.
Перейдем к самой новости, которую сегодня принесли нам разработчики вместе с Nvidia. Вместе эти две компании, а точнее студия и компания, сообщили об поддержке трассировки лучей и технологии DLSS в The Ascent на всех видеокартах серии RTX, а также скорее всего на топовой GTX 1080. Продемонстрировали они графику, которая получилась в результате — в своем совместном трейлере игры. Как известно, технология трассировки лучей будет использоваться для отражений и теней, освещение увы не будет использовать данную технологию. Насчет AMD игроков ничего не известно, и также не известно про аналог DLSS — FSR, если она появится, то в скором времени, а если же нет, то игрокам на AMD придется смириться с этим. Хотя потеря не так и велика, трассировка лучей не сильно то и меняет игру визуально, а за DLSS конечно обидно. В любом случае, у разработчиков целых два месяца на разработку, так что все возможно. Игра должна выйти в релиз 29 июля на PC и Xbox, и вторым я искренне сочувствую.
реклама
реклама
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила