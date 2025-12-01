Анализ, опубликованный в журнале Frontiers in Nutrition, показал, что низкожировая веганская диета приводит к более значительной потере веса, чем средиземноморская.

Учёные сравнили влияние двух популярных диет веганской и средиземноморской на потерю веса. Анализ, опубликованный в журнале Frontiers in Nutrition, показал, что низкожировая веганская диета приводит к более значительной потере веса, чем средиземноморская. Это наблюдение сохранялось даже тогда, когда веганский рацион включал продукты, классифицируемые как «нездоровые» согласно индексу растительного питания.

Исследование проводилось дважды. В оригинальном эксперименте 62 взрослых участника с избыточным весом поочерёдно придерживались одного из двух режимов питания в течении 16 недель. Было установлено, что веганская система питания, привела к большей потере веса, улучшению состава тела, чувствительности к инсулину и снижению уровня холестерина.

Повторный анализ позволил исследователям выявить нелинейную зависимость между динамикой массы тела и баллами различных индексов растительного питания. На фоне соблюдения веганской диеты наблюдалось статистически значимое увеличение индекса, учитывающего так называемые «нездоровые» растительные продукты. Установлена прямая корреляция между этим ростом и снижением массы тела участников. Параллельно, повышение индекса «здоровых» растительных компонентов, зафиксированное в обеих диетических группах, не показало существенной связи с изменениями веса.

Детализация факторов, влияющих на изменение индексов, выявила два ключевых драйвера. Первичным и наиболее весомым явилось полное исключение пищи животного происхождения из рациона. Вторичным, но статистически значимым фактором, стало ограничение в потреблении продуктов с высоким содержанием растительных жиров — масел и орехов. Именно эти два диетических шага привели к росту баллов по индексу «нездоровых» растительных продуктов в веганской группе, что в свою очередь ассоциировалось с положительной динамикой в снижении веса.

Полученные данные позволяют заключить, что ключевыми элементами, обусловившими эффективность веганского подхода для снижения массы тела, стали два структурных изменения в питании: замещение всех продуктов животного происхождения растительными альтернативами и ограничение калорийности рациона за счёт сокращения высокожировых растительных продуктов.