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Су-35 должен победить китайские J-10 и JF-17 в битве за Иран

Иран с окончанием оружейного эмбарго хочет перевооружит свой авиапарк. Среди кандидатов истребители из РФ и Китая.
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С окончанием оружейного эмбарго ООН Иран получил право перевооружить свою армию. Оружейное эмбарго длилось 14 лет и окончилось в октябре 2020 года. Для Ирана настало время обновить боевую авиацию. Однако, все оказалось не так просто. Главный недруг Ирана в лице США всячески торпедировал усилия Тегерана по закупкам боевых самолетов.

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 По сообщениям портала  forbes.com – российский Су-35 Flanker-E рассматривается Тегераном в качестве основного претендента на будущее обновление авиапарка. Согласно различным сообщениям, в 2023 году Иран намеревается приобрести 64 истребителя Су-35. По слухам, особенностью сделки является то, что  часть поставляемых из Ирана в Россию вооружений будет частично оплачена поставкой истребителей Су-35.

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В начале сентября командующий ВВС Исламской Республики Иран бригадный генерал Хамид Вахеди подтвердил планы Тегерана на покупку Су-35. Думается, что окончательно еще решение не принято, так как до этого Иран долгое время приглядывался к другому российскому истребителю – Су-30 Flanker-C. При этом Иран рассматривает к покупке еще два истребителя. Один из них китайский   J-10C, второй из Пакистана, производства компании Pakistan Aeronautical Complex JF-17 Block 3. 

Но теперь, в виду острой напряженности с Израилем, возникла необходимость для Ирана что-то противопоставить ВВС Израиля. И только Су -35 реально может бороться на равных с израильскими F-35. Поэтому  с уступающим Су-35 радаром и менее мощными двигателями Су-30 Flanker-C вычеркнут из списка покупок Ирана.

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В чем же причина, по которой Су- 35 еще не стал единственным выбором и Тегеран продолжает переговоры по двум остальным самолетам?

Преимущество J-10C перед Су-35


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Есть несколько преимуществ китайского истребителя J-10C перед Су-35.  Иран долго приглядывался к этому истребителю в качестве основного истребителя своей авиации.  После F-35 J-10C считается самым быстрым истребителем в мире. Китай способен очень быстро произвести заказ большой партии J-10C.

J-10C обходится дешевле в эксплуатации. Стоимость китайского самолета ниже его российского аналога. А значит, за те же деньги Тегеран может купить больше истребителей. К тому же современные технические решения, такие как фюзеляж из  композитных сплавов, управляемый вектор тяги, возможность ведения боя в едином информационном пространстве и вооружение истребителя привлекают внимание.

JF-17 Block 3 является бюджетным вариантом


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Третий претендент на покупку- продукт кооперации Китая и Пакистана.  Изучив характеристики, видно, что пакистано-китайский JF-17 Block 3 является бюджетным вариантом. Он уступает по скорости не только своему китайскому старшему брату J-10C, но и российскому кандидату в ВВС Ирана Су-35. JF-17 Block 3 уступает аналогу из Китая в скорости из-за менее мощной тяги, и проигрывает в авионике, а также в вооружении и считается более легким истребителем.  В тоже время западные эксперты оценивают авионику JF-17 Block 3 более передовой, чем у Су -35.  Установленный на JF-17 Block 3   менее мощный по сравнению с  J-10C двигатель делает самолет более дешевым в эксплуатации и ремонте.

 Также скорость развертывания его производства высокая, как у китайского аналога.

Вполне возможно, что JF-17 по сумме своих характеристик может сражаться и побеждать в бою против израильских F-15 и F-16.

Будет ли Иран покупать только Су-35?

Итак, со дня снятия эмбарго сейчас у Тегерана появился выбор на рынке истребителей. В рамках продолжающегося давления Запада на Иран логично приобретение истребителей у давних партнеров- РФ и Китая. Вполне вероятно, что Тегеран не остановится только на одном российском Су-35. Возможно Иран приобретет еще и другие модели истребителей у партнеров.

На каком легком истребителе JF-17 или J-10C в пару более тяжелому Су-35 остановится Иран, сказать пока невозможно. Переговоры пока еще не окончены.


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