NVIDIA DLSS поддерживает более 200 игр и приложений, в то время как AMD FSR - 110 игр

Алгоритм улучшения изображений на базе искусственного интеллекта от NVIDIA теперь доступен в более чем 200 выпущенных играх и приложениях. NVIDIA сделала это важное объявление на этой неделе.

реклама

В июле этого года NVIDIA добавляет DLSS в Loopmancer и Hell Pie. Кроме того, компания объявила, что будет поддерживать DLSS в таких играх, как The Lord of the Rings: Gollum и Stellrising, которые должны быть выпущены в сентябре. Кроме того, геймерам следует ожидать DLSS в таких играх, как Warhammer 40,000: Darktide и A Plague Tale: Requiem.

«NVIDIA DLSS теперь обеспечивает повышение производительности с помощью ИИ в 200 выпущенных играх и приложениях! Благодаря тому, что DLSS доступен для всех основных игровых движков, его внедрение быстро ускорилось, и сегодня у нас есть еще больше игр DLSS, о которых мы должны объявить».

В Loopmancer DLSS может обеспечить в среднем до 86 кадров в секунду при разрешении 4K с максимальными настройками и включенной трассировкой лучей. Это возможно при установке DLSS в режим Performance при использовании GeForce RTX 3080 Ti. Более дешевые RTX 3080 и RTX 3070 также могут обеспечивать более 84 и 60 кадров в секунду соответственно.

Список игр с поддержкой DLSS можно найти на PCGamingWiki. Теперь, когда дело доходит до игр, которые, как было объявлено, поддерживают DLSS, но еще не получили патч, есть список как минимум из 42 игр. К сожалению, о поддержке DLSS многие из этих игр объявили еще 4 года назад, но так и не получили обновления от NVIDIA. Тем не менее они все еще находятся в списке, пока разработчики не заявят, что DLSS не появится в игре.

AMD FSR в 110 играх

Объявление NVIDIA произошло одновременно с тем, что AMD отмечает годовщину своей технологии FSR (FidelityFX Super Resolution). У конкурента NVIDIA уже есть 110 игр, поддерживающих FSR 1.0 и FSR 2.0 или которые будут ее поддерживать в будущем.

Поддержка AMD FSR 2.0 быстро распространяется после того, как компания выпустила свою технологию в качестве альтернативы DLSS с открытым исходным кодом.

«Год назад мы запустили FidelityFX Super Resolution, и она быстро распространилась по всей отрасли. В настоящее время существует более 110 доступных и будущих игр, поддерживающих #FSR, и сегодня исходный код FSR 2.0 доступен для разработчиков».