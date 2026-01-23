Миллионы американцев готовятся к сильной зимней буре, которая ожидается на предстоящих выходных.

Погода в США становится суровой: сильный снегопад и мощная зимняя буря могут вызвать масштабные перебои в работе различной инфраструктуры во многих частях страны в ближайшие дни.

Миллионы американцев готовятся к зимней буре. Ожидается, что это будет одна из самых сильных бурь за последние годы, сообщила газета Washington Post. По некоторым оценкам, более 120 миллионов американцев могут пострадать — это около трети всего населения Соединенных Штатов.

В южных штатах, некоторых частях Среднего Запада и на восточном побережье США, включая Нью-Йорк и столицу Вашингтон, ожидаются штормы и снегопады. Ожидается, что зимний шторм достигнет восточного побережья к воскресенью, 25 января.

Может быть интересно

Национальная метеорологическая служба 22 января предупредила о гололеде на дорогах и опасных условиях движения. Сочетание снегопада и ветра может серьезно ограничить видимость на дорогах. Деревья могут быть повалены, возможны перебои с электроснабжением.

Метеорологическая служба также предупредила о переохлаждении и обморожении и рекомендовала американцам защитить своих домашних питомцев от холода. В южном штате Техас, как объявил губернатор Грег Эбботт, активирована система управления чрезвычайными ситуациями для оказания помощи в случае инцидентов. Эти меры включают, например, усиленный мониторинг энергоснабжения или расчистку дорог в чрезвычайных ситуациях.