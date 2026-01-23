Белый дом ищет внутри кубинского правительства людей, которые могли бы помочь заключить сделку и сместить нынешний режим до конца 2026 года, пишет The Wall Street Journal.

Администрация президента США Дональда Трампа (Donald John Trump) активно стремится к смене власти на Кубе к концу года, сообщает Wall Street Journal (WSJ). Как и в случае с Венесуэлой, Белый дом ищет «своего человека» (агента) в правительстве, с которым можно заключить сделку.

Как сообщает WSJ, после свержения Николаса Мадуро, главного источника поддержки Кубы, администрация Трампа считает, что кубинская экономика находится в очень плохом состоянии. По данным New York Times, источники в администрации не располагают конкретным планом государственного переворота в Гаване. Однако Белый дом считает сценарий с Венесуэлой — заключение сделки с влиятельными лицами во власти — оптимальным вариантом.

Как сообщается, представители администрации Трампа проводили встречи с кубинскими эмигрантами и гражданскими организациями. Американцы сосредоточились на выявлении лиц в правительстве Гаваны, которые согласятся на сделку и приведут к смене режима.

Трамп и его команда неоднократно заявляли, что ожидают скорого падения власти на Кубе. 11 января президент США опубликовал на платформе Truth Social сообщение, призывающее Кубу «заключить сделку, пока не поздно». Госсекретарь США Марко Рубио подтвердил планы Вашингтона, когда его спросили, станет ли Куба следующей целью США после Венесуэлы.

Согласно оценкам американской разведки, цитируемым WSJ, кубинская экономика находится в тяжелом положении, борясь с хронической нехваткой товаров первой необходимости, включая лекарства, и частыми отключениями электроэнергии. Администрация Трампа усиливает экономическое давление, в том числе посредством санкций.

Венесуэла была источником дешевой нефти для Кубы, а кубинские военные и разведывательные службы были глубоко вовлечены в обеспечение безопасности власти Уго Чавеса и его преемника Николаса Мадуро.