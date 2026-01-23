Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
kosmos_news
WSJ: США надеются сменить власть на Кубе до конца года с помощью агентов в правительстве
Белый дом ищет внутри кубинского правительства людей, которые могли бы помочь заключить сделку и сместить нынешний режим до конца 2026 года, пишет The Wall Street Journal.

Администрация президента США Дональда Трампа (Donald John Trump) активно стремится к смене власти на Кубе к концу года, сообщает Wall Street Journal (WSJ). Как и в случае с Венесуэлой, Белый дом ищет «своего человека» (агента) в правительстве, с которым можно заключить сделку.
Как сообщает WSJ, после свержения Николаса Мадуро, главного источника поддержки Кубы, администрация Трампа считает, что кубинская экономика находится в очень плохом состоянии. По данным New York Times, источники в администрации не располагают конкретным планом государственного переворота в Гаване. Однако Белый дом считает сценарий с Венесуэлой — заключение сделки с влиятельными лицами во власти — оптимальным вариантом.

Как сообщается, представители администрации Трампа проводили встречи с кубинскими эмигрантами и гражданскими организациями. Американцы сосредоточились на выявлении лиц в правительстве Гаваны, которые согласятся на сделку и приведут к смене режима.

Может быть интересно

Трамп и его команда неоднократно заявляли, что ожидают скорого падения власти на Кубе. 11 января президент США опубликовал на платформе Truth Social сообщение, призывающее Кубу «заключить сделку, пока не поздно». Госсекретарь США Марко Рубио подтвердил планы Вашингтона, когда его спросили, станет ли Куба следующей целью США после Венесуэлы.

Согласно оценкам американской разведки, цитируемым WSJ, кубинская экономика находится в тяжелом положении, борясь с хронической нехваткой товаров первой необходимости, включая лекарства, и частыми отключениями электроэнергии. Администрация Трампа усиливает экономическое давление, в том числе посредством санкций.

Венесуэла была источником дешевой нефти для Кубы, а кубинские военные и разведывательные службы были глубоко вовлечены в обеспечение безопасности власти Уго Чавеса и его преемника Николаса Мадуро.

#сша #трамп #венесуэла #разведка #куба
Источник: wsj.com
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В Великобритании обнаружена заброшенная вилла Римско-Британского периода
2
WCCFTech: Гендиректор NVIDIA купил родителям «самый дорогой в мире» Mercedes
2
GizmoChina: Huawei может выпустить умные очки с функцией перевода в 2026 году
+
Глава Курчатовского института заявил о связи «Буревестника» и «Посейдона» с работами 1940-х годов
1
Удачливый покупатель отменил заказ на RTX 5080 и получил видеокарту бесплатно из-за ошибки магазина
+
Компания Ulefone представила смарт-часы Armor Watch Pro с защитой MIL-STD-810H, IP68 и IP69K
+
Южная Корея выводит на боевое дежурство баллистическую ракету Hyunmoo-5
2
Military Watch Magazine: Индия получает российские технологии ударных дронов через Беларусь
+
В ОАЭ наладят производство БПЛА MQ-9B и Gambit
+
В Беларуси собрали первую партию рестайлинговых кроссоверов Belgee X50 с обновлённым двигателем
+
Ubisoft отменила релизы ремейка Prince of Persia The Sands of Time и ещё пяти игр
1
«Комсомольская правда»: Житель Самары купил квартиру в Воркуте за 80 тысяч рублей
3
AMD выпустила графический драйвер 26.1.1 (WHQL) с возможностью установки комплекта AI Bundle
1
США могут «отключить» датские истребители F-35 в гипотетическом конфликте за Гренландию
3
Китайская компания TCL займётся производством телевизоров под брендами Sony и Bravia
+
Живший 420 миллионов лет назад 8-метровый организм оказался неизвестной и вымершей ветвью жизни
+
WCCFTech: NVIDIA заявляет о трехкратном росте FPS в Arknights: Endfield на ПК
1
В мобильном приложении оператора «Билайн» появилась опция «YouTube без VPN»
4
TweakTown: KIOXIA сообщила о полной распродаже флэш-памяти NAND и SSD-накопителей на 2026 год
1
Сирия может попросить российских военных покинуть один из аэродромов в стране
1

Популярные статьи

Собираем антикризисный игровой ПК в 2026 году, грамотно экономя на ОЗУ и SSD
21
PlayStation 5 Ultra может выйти в ноябре 2027 года по цене в $800
3
Прошу удалить запись.
112
Обзор и тестирование видеокарты Acer Intel Arc B580 Nitro OC
14
Обзор и тестирование видеокарты MSI N560GTX-Ti Hawk - Born to Die Edition
3

Сейчас обсуждают

Евгений Ерохин
12:34
Там проблема есть с B450 чипсетом - так у меня B570 с ним нормально не работает- при перезагрузке настройки re bar скидываются каждый раз в биос и черный экран при загрузке винды. Оставалось толь...
Обзор и тестирование видеокарты Acer Intel Arc B580 Nitro OC
lighteon
12:34
Предупредить фальсификаторов, что спалились и могут быть меры против них. Возможна запись экрана при помощи OBS с чистыми кешами в браузере (: А лайки/дизлайки могут себе в анальное отверстие поместит...
Немного про импортозамещение компьютерной техники на примере компьютера KCG
tux
12:26
Ну есть же история про самую дорогую пиццу в мире. Первая покупка за биткоины был заказ пиццы за 10000 биткоинов кажется.
WCCFTech: Гендиректор NVIDIA купил родителям «самый дорогой в мире» Mercedes
aoxoa1
12:05
Чет ржу)) Ждуны наконец дождались своих цен)) Выставил им на авто ща с одного из майнинг-дронов 32гига куси за овердо*я и написал коммент: -покупал в начале года за 2500 :-p )))) Кто увидит, извините...
Собираем антикризисный игровой ПК в 2026 году, грамотно экономя на ОЗУ и SSD
JAX1979
11:55
У меня 2 раза новые ссд сдыхали после установки системы. Качество проверки сейчас хромает на все лапы. У меня обычные харды на 3 и 4 тб сдохли через 3 года недавно (использовались как хранилище киноше...
Цены, которые мы потеряли, или насколько выросла стоимость комплектующих для ПК за последние полгода
JAX1979
11:45
Он бы еще про биткоины по баксу вспомнил
WCCFTech: Гендиректор NVIDIA купил родителям «самый дорогой в мире» Mercedes
Viktor Bauska
11:41
Не зря его засыпали там какие нибудь рыцари зомби повылазят 🤣🤣🤣
В Великобритании обнаружена заброшенная вилла Римско-Британского периода
ЛЕСЯ Ф
11:25
Такой и был от fsp старый, но при обновлении компьютера и под новую видеокарту искали новый вариант среди недорогих. Вот сейчас и купили эту модель только на 650 ватт, в отличии от обозреваемого нету ...
Обзор и тестирование блока питания Formula V Line FV-1000GM
cypher1999
11:24
14600кф обоссывает все эти 5ххх процессоры АМД. И ценник от 15к рубасов.
Процессоры AMD для AM4 заметно подорожали на фоне проблем на рынке памяти
ChatoBOT
11:21
Как во время я в ноябре прошлого года купил RTX-5070Ti-S от Palit за каких-то 75 тыс. рублей.
Der8auer предупредил о предстоящем росте стоимости видеокарт RTX 50 из-за действий Nvidia
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter