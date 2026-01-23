В условиях дефицита фокус в клиентском сегменте смещается на процессоры среднего и высокого класса.

Генеральный директор Intel Лип-Бу Тан (Lip-Bu Tan) назвал ориентировочное время выхода процессоров Nova Lake на встрече с инвесторами, сообщает VideoCardz. Процессоры запланированы на конец 2026 года. Это означает, что семейство Nova Lake сможет занять значительную часть рынка клиентских процессоров Intel к 2027 году, отмечают авторы ресурса.

Источник изображения: Thufeil M, Unsplash

На настольных компьютерах Nova Lake заменит Arrow Lake, а на ноутбуках — Panther Lake. На настольных компьютерах ожидается переход на новый сокет LGA 1954. Это станет следующим крупным обновлением платформы после выхода LGA 1851 для процессоров Arrow Lake-S. Ожидается, что LGA 1954 будет обладать схожими размерами с сокетом LGA 1851, что позволит сохранить совместимость с существующими системами охлаждения.

«Наряду с выходом нового поколения продуктов Nova Lake в конце 2026 года сейчас у нас есть план развития, который сочетает в себе лучшую в своём классе производительность и оптимизированные по стоимости решения, что даёт мне уверенность в том, что в ближайшие несколько лет мы достигнем доли рынка 45% и прибыльности, как в сегменте ноутбуков, так и в сегменте настольных компьютеров», — генеральный директор Intel Лип-Бу Тан (Lip-Bu Tan).

Intel нуждается в качественном и своевременном обновлении клиентских процессоров, которое повысит конкурентоспособность на рынке ноутбуков и настольных компьютеров, пишет VideoCardz.

По слухам, процессоры Nova Lake будут сочетать производительные ядра Coyote Cove и эффективные ядра Arctic Wolf, интегрированную графику с ядрами Xe 3-го поколения и современные нейронные сопроцессоры. Ожидаются процессоры с количеством ядер до 52 включительно, а также модели с большим объёмом кэш-памяти bLLC (big Last Level Cache). Это будет ответом Intel на технологию AMD 3D V-Cache, которая используется в процессорах Ryzen X3D, доминирующих в сегменте для энтузиастов и геймеров.

Аномальные цены на оперативную память и SSD-накопители из-за дефицита чипов типа DRAM и NAND сильно ударили по потребителям, отмечают в PC Gamer. Компания Intel тоже испытывает проблемы с поставками компонентов, что требует вносить некоторые корректировки в производство процессоров. Ранее сегодня сообщалось о перенаправлении части ресурсов группы клиентских вычислений на производство процессоров Xeon — это может повлиять на ассортимент потребительских процессоров, производимых по технологии Intel 7.

«Мы сталкиваемся с серьёзными ограничениями … Поэтому в рамках работы с клиентами мы уделяем основное внимание среднему и высокому сегментам рынка, меньше начальному сегменту. Излишки мы направляем в сегмент центров обработки данных, чтобы удовлетворить спрос со стороны этих клиентов. Я думаю, что вы увидите некоторые изменения в распределении долей рынка …», — финансовый директор Intel Дэвид Зинснер (David Zinsner).

Вероятно, Intel сосредоточится на продвижении высокопроизводительных процессоров Intel Nova Lake. Не то чтобы это новая стратегия для компании, такая закономерность прослеживается уже долгое время: сначала процессоры серии K, затем остальные, пишет PC Gamer. Тем не менее, фокус может сместиться сильнее, что может намекать на ещё более значительные расходы при переходе на новую платформу.