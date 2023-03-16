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Американский военно-промышленный комплекс ещё никогда так быстро и неэффективно не сжигал сотни миллиардов долларов. В попытке догнать и перегнать весь остальной мир США тратят на военные нужды всё больше, а необходимость поддержки Украины стала отличным шансом, позволяющим распихать по карманам огромное количество денег. Местные эксперты отмечают, что 100 миллиардов долларов ушли в адрес нескольких корпораций, а реальная стоимость тех или иных типов вооружения могла быть в разы меньше оценочной. Мало того, всё это уже давно пылилось на складах, а часть техники и вовсе была в плохом состоянии. Фактически, произошла удачная утилизация мусора, который было просто некуда девать. Руководство корпораций потирает руки, активно лоббируя продолжение военных действий, ну а среди американских элит назревает всё более явное противостояние. Республиканцы не смогли получить большинство в двух палатах, но антивоенная риторика Трампа нравится всё большему числу американцев. По словам миллиардера, он быстро прекратит поддержку Украины, переложив все экономические трудности на Европу. Сам он уверяет, что Китай для США представляет большую опасность, а подобные заявления вызывают сильные опасения в Киеве.

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При этом расходы на ВПК растут, а спустя годы стало ясно, что Россия оказалась неспособна выпустить сколько-нибудь заметное количество танков и самолётов нового поколения. К примеру, представители «The National Interest» утверждают, что сегодня России не под силу строить самолёты пятого поколения, поскольку они не только дорого стоят, но и требуют немалых растрат на эксплуатацию. Планы построить десятки Су-57 к 2027 году выглядят нереалистичными, а значит командованию РФ придётся довольствоваться истребителями прошлого поколения. Эксперты «The National Interest» недвусмысленно намекают, что против американского F-35 может быть выставлен российский Су-35, а определить победителя в противостоянии не так просто. Кажется, что американский истребитель изначально лучше, поскольку принадлежит к пятому поколению, тогда как российский Су-35 всё же относится к поколению 4++. И всё же, не всё так очевидно, поэтому давайте поговорим о том, кто станет победителем в предполагаемой схватке.

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Эксперты отмечают, что самолёты сильно отличаются по области применения, а многие заявленные характеристики и плюсы американского многоцелевого истребителя сегодня уже не кажутся такими невероятными. Так, если представить себе встречу данных самолётов, то в США попытаются сделать всё возможное, чтобы провести поражение тех или иных наземных объектов как можно тише, подобравшись на минимальную дистанцию. В этом плане малозаметность F-35 должна сыграть в пользу янки, но только в том случае, если речь идёт о территории с сильно устаревшими системами ПВО. За годы, прошедшие после выхода F-35, в работе РЛС произошли кардинальные изменения, что ощутимо увеличило эффективность обнаружения противника, а значит российские С-400 зафиксируют приближение F-35 ещё до того, как американские пилоты пойдут в зону поражения объектов.

Теоретически, янки могли бы использовать высокоточные ракеты AIM-9 или AIM-132, вот только в штатном боекомплекте у F-35 нет дальнобойных ракет, а значит даже в случае успешного ухода от РЛС удивить российские Су-35 будет нечем. Ну а после того, как российский истребитель обнаружит американский F-35, в ход пойдёт ракета Р-37М. О невероятных характеристиках этого типа вооружений вы могли прочесть в нашем материале, а суть сводится к тому, что с расстояния 400 километров шансов уйти от Р-37М почти нет. Но даже если предположить, что янки подойдут на близкую дистанцию воздушного боя, то дела у F-35 пойдут ещё хуже. Прежде всего нужно понимать, что этот самолёт крайне неповоротлив и сильно уступает по скоростным характеристикам российскому. Уйти от Су-35 не получится, а высокая манёвренность российского истребителя позволит ему получить значительное преимущество в бою. Сравните: без использования форсажа F-35 разгоняется до 850 км/ч и до 1930 км/ч в течение короткого промежутка времени, после чего требуется сбросить обороты, чтобы машина не развалилась. Су-35 маневрируя и совершая сложные петли разгоняется до 1400 км/ч без форсажа, а максимум способен выдать 2500 км/ч.

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Но всё это теория, ведь ключевое значение сыграет именно территория, над которой и состоится сражение. Если речь идёт о такой стране, как Украина, то все плюсы малозаметного американца сводятся к нулю, поскольку российские РЛС видят всё, что взлетает, если не считать серых зон у западных границ. Выходит, что вылазка будет не в пользу F-35, а куда более разумным станет уход в закат, после чего с русскими попробуют потягаться F-22 и F-15. Ну а у многие эксперты признают, что F-35 больше похож на бомбардировщик, который при возможности способен отбиться от более слабого противника. В командовании США прекрасно осведомлены о всех плюсах и минусах такой машины, а значит гипотетическая встреча, о которой мы сегодня писали, крайне маловероятна.