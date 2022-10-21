Речь идёт о создании российского литографа, ну а первый демонстратор уже готов

Голландская компания ASML очень долго и мучительно шла к успеху. Многие эксперты уверяли, что используемые технологии не могут выстрелить, приводя вполне конкретные доводы. Ну а в результате сегодня все они признали свои ошибки, а ASML превратилась в монополиста. Компания единственная в мире способна выпускать сканеры для литографии в ультрафиолетовом диапазоне (EUV). Оговоримся, что речь идёт о наиболее технологичных решениях, которые позволяют контрактным производителям печатать чипы на 10-нм технологическом процессе и ниже. Сегодня TSMC производит чипы согласно 4 нанометровым нормам, а в следующем году намеревается перейти на более продвинутый 3-нм техпроцесс. Не отстаёт и Samsung, а вместе они являются единственными компаниями на планете, которым разрешён доступ к железу ASML. Некоторые наши читатели могут удивиться, ведь мы говорим о голландской компании, вот только сегодня, впрочем, как и вчера, такие вопросы решает дядюшка Сэм. США прочно удерживают все крупные компании в узде, а в результате имеют полный контроль над высокотехнологичным производством полупроводников.

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Ясно, что монополия не вечна, а первыми ударить по гегемону должны китайцы. Уже сегодня там выпускаются небольшие партии на 7-нм технологическом процессе, но пока массово ничего лучше 14 нанометров в Поднебесной недоступно. Стоит учитывать, что китайские инженеры довольно давно занимаются вопросом импортозамещения, но до сих пор не хвастаются наличием собственного литографического оборудования. Они закупили старое железо у японцев и смогли сделать невозможно, ведь путём модернизации сканеров для печати 28-нм чипов, стала доступна возможность создания более технологичных устройств. Неизвестно, насколько успешно идёт разработка китайского литографического оборудования, но российские специалисты настроены решительно.

Напомним, сегодня российская компания «Микрон» способна выпускать чипы согласно 65-нм технологическому процессу. Делается это в небольших количествах, тогда как основу составляют чипы, выпущенные по 90-нм нормам. Это откровенно плохо, поэтому были начаты работы по проектированию первого отечественного сканера в ультрафиолетовом диапазоне. Созданием чудо-машины занимаются инженеры Института прикладной физики Российской академии наук (ИПФ РАН), расположенном в Нижнем Новгороде. Что любопытно, уже сегодня команда может похвастать наличием первого демонстрационного образца, который уже способен формировать отдельные изображения с точностью до 7-нм.

В планах не только разработка, но и создание полноценного промышленного сканера, который сможет стать основой для российской программы импортозамещения. Предполагается, что уже в 2024 году можно будет увидеть так называемую «альфа-машину». Теоретически, перед нами будет готовый литограф, способный проводить полный цикл печати чипов по 7-нм техпроцессу. На этом этапе будут проходить тесты, а уже в 2026 году можно будет рассчитывать на выход «бета-машины». Инженеры обещают улучшить все компоненты, увеличить разрешение и ощутимо повысить производительность. При этом важно не отойти от того же полного цикла с активным использованием автоматизации процесса. Уже тогда начнётся промышленное производство, а сканеры будут использоваться для коммерческих проектов. До 2028 году ожидается появление более мощного источника излучения, что приведёт к ещё более впечатляющим результатам.

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По словам разработчиков, уже сегодня демонстратор превосходит все существующие аналоги ASML. Основной плюс состоит в том, что источник излучения более компактный, а выход годных чипов будет намного выше того, что предлагает голландский сканер. Таким образом можно будет говорить о дешевизне конечных продуктов, а также менее высокой стоимости самого оборудования. Предполагается, что отечественный литограф окажется до двух раз эффективнее западных аналогов. Неясно, насколько озвученным планам суждено сбыться, но даже если предположить, что сканер действительно начнёт массовое производство в 2028 году, то российская полупроводниковая промышленность всё равно продолжит двигаться вперёд с большим отставанием. Ясно, что нельзя так просто взять и создать сканер на 2 нанометра. Слишком долго инженерам не ставили правильных целей, а сами они предпочитали работать на дядю из-за границы. Пожалуй, не стоит называть российское оборудование конкурентом для ASML, но решить многие проблемы с его помощью точно удастся. Ну а дальше у нас нет никаких сомнений, что отечественная школа физики осилит задачу догнать и обогнать конкурентов. Как мы уже написали выше, важно ставить правильные задачи и меньше распиливать бюджет. Источник.