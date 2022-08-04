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Поддельный Сатоши Накамото списал диссертацию – Виталик Бутерин пригрозил Крейгу Райту судом
Диссертация мошенника, выдающегося себя за Сатоши Накамото, оказалась списана у других авторов с большим количеством ошибок
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Споры о личности Сатоши Накамото продолжаются уже давно, а в результате мы только стали дальше от истины. Сотни журналистов, энтузиастов и исследователей пытались прорваться за границу тайны, окутывающую создателя Биткоина. За это время было названо несколько человек, каждый из которых мог быть тем самым Сатоши. Со временем большинство предположений было развенчано, а достойного кандидата так и не нашли. Есть несколько теорий, каждая из которых основана на притянутых за уши фактах, а значит имеет как сильные, так и слабые стороны. Известно, что на кошельке Накамото хранится больше 1 миллиона монет. В связи с этим возникает простой вопрос: зачем такому состоятельному человеку куда-то исчезать? Кто-то уверяет, что создать блокчейн с нуля было под силу только команде разработчиков, но в таком случае держать тайну было бы ещё сложнее. Другие полагают, что без американских спецслужб не обошлось. Вполне возможно, но тогда почему эти ребята просто не пользуются внутренними ключами, вместо того чтобы принудить биржи на законодательном уровне предоставить им доступ к кошелькам пользователей?

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Вопросов слишком много, но есть те, для кого всё просто, ведь Саштоши Накамото не только никуда не уходил, но и открыто заявляет о своих амбициях. В данном случае речь идёт о персонаже по имени Крейг Райт. Это скользкий тип, умудрившийся втереться в доверие к людям, которые могли лично знать настоящего Сатоши Накамото. Уже не так важно, была ли это команда программистов, или один человек, но есть люди, которые вели с создателем Биткоина личную переписку, поэтому могут знать намного больше, чем говорят. Один из таких людей был другом Крейга Райта, но какое-то время назад умер. Судя по всему, он сказал мошеннику слишком много, поэтому тот уже много лет безуспешно пытается доказать всему миру, что он тот самый Сатоши.

Есть масса нестыковок в показаниях этого мошенника, когда он не только путался в датах, но и откровенно врал журналистам. Денег у этого парня достаточно, поскольку он был одним из тех, кто встал во главе очередного раскола в мире криптовалют. Напомним, Крейг Райт активно поддерживает альткоин Bitcoin SV, появившийся в результате разногласий, а новоиспечённый Сатоши заявляет о необходимости следовать оригинальному Bitcoin whitepaper, на котором зиждется Биткоин. Сегодня мы не будем рассказывать обо всех проделках мошенника, ведь в прессу попала любопытная информация, доказывающая несостоятельность Крейга как учёного, а значит нет никаких сомнений, что такой тип не мог создать блокчейн.

Известно, что Райт защитил докторскую диссертацию в 2017 году в Университете Чарльза Стерта (CSU). Оригинальное название «The Quantification of Information Systems Risk: A Look at Quantitative Responses to Information Security Issues» можно перевести как «Количественная оценка рисков информационных систем: взгляд на количественные ответы на проблемы информационной безопасности». Вот только есть все доказательства, указывающая на масштабный плагиат. Эксперты провели тщательный анализ и выявили сходства с другими научными работами. Например, почти вся 6 глава была скопирована, при этом Крейг Райт даже не удосужился поменять ход предложений. Так, он просто заменял некоторые слова синонимами, что позволило пройти через зоркое око (или не очень) автоматических средств фиксации.  

Особенно печально смотрится копирование ошибок, которые до него допустили авторы оригинальных диссертаций. Также указывается, что часто ошибки делает и сам Крейг. Так, он начинает писать сложное уравнение, но упускает часть промежуточных шагов, которые необходимы для его завершения, а в итоге подобные данные и вовсе теряют свой смысл, поскольку неясно, как автор пришёл к тем или иным выводам. Есть вопросы и к терминам, украденным из исходного материала. Райт не даёт пояснительных комментариев, в результате чего понять отдельные части текста не представляется возможным. Во многих случаях мошенник выдаёт чужие мысли за свои личные, предпочитая не ставить ссылки на авторов оригинальных идей, преподнося их как инновации.

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И это далеко не всё, что было обнаружено в диссертации 2017 года, а ведь есть ещё и первая работа от 2008 года, которую Крейг защитил в Нортумбрийском университете под названием: «Влияние ответственности интернет-посредников». Там найдены масштабные заимствования и другие проблемы, указанные выше. В какой-то момент назойливость Райта стала настолько утомлять сообщество, что на него даже пригрозил подать в суд Виталик Бутерин. Причина в том, что Крейг не только выдаёт себя за другого человека, но и вводит в заблуждение миллионы людей. Увы, но пока угроза не приведена в действие. Источник

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#биткоин #сатоши накамото #крейг райт
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