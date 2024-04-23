Из-за юридических проблем в США и отмены бесплатной торговли Binance теряет часть рынка. Этим пользуются быстрорастущие конкуренты вроде Bybit и OKX.

Криптобиржи, такие как Bybit и OKX, активно наращивают свое присутствие на рынке, откусывая все большую долю у доминирующей платформы Binance. Согласно данным исследовательской компании Kaiko, за последний год доля Binance в торговле биткоином за пределами США упала с 81,3% до 55,3%. Для альткойнов падение оказалось чуть меньше - с 58% до 50,5%.



Эксперты объясняют эти тенденции несколькими факторами. Во-первых, Binance отменила бесплатную торговлю, что позволило конкурентам предложить более выгодные условия и "увести" часть клиентов. Во-вторых, компания столкнулась с юридическими проблемами в США - ее основатель Чанпэн Чжао признал себя виновным в нарушении санкций и отмывании денег. Это не могло не сказаться на репутации Binance и оттолкнуло от нее часть клиентов.



Тем временем такие биржи, как Bybit и OKX активно использовали ситуацию для экспансии на новые рынки. Они сосредоточили усилия на Азии и других регионах за пределами США, где регуляторное давление не столь велико. По данным Kaiko, доля Bybit в торговле биткоинами выросла до 9,3%, а OKX до 7,3%.



Параллельно Binance пытается восстановить свои позиции и репутацию. Под руководством нового гендиретора Ричарда Тенге, бывшего регулятора из Сингапура, компания ужесточила правила листинга токенов и сформировала совет директоров. Однако конкуренты уже "сели в нужный поезд" и наверняка будут и дальше уводить клиентов из Binance.