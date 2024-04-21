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Nivan
Официально объявлен четвертый халвинг биткоина
Исторически, после халвинга можно ожидать как минимум 200-процентный прирост в течение следующих 18 месяцев.

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Сокращение награды майнерам Биткойна вдвое ожидаемого, болезненное событие для крипторынка. Так называемый халвинг или деление пополам происходит примерно раз в 4 года и является частью протокола биткоина для контроля инфляции криптовалюты.

На этот раз вознаграждение майнерам упало со 6,25 BTC до 3,125 BTC за каждый новый блок в цепочке. Это означает, что прибыльность майнинга существенно снизилась, и часть майнеров, использующих устаревшее оборудование, вынуждена будет отключить свои фермы из-за нерентабельности.

Однако опыт предыдущих халвингов показывает, что снижение эмиссии новых монет, как правило, ведет к росту цены биткоина. При этом аналитики прогнозируют, что в течение 1-2 лет после сокращения награды криптовалюта может вырасти на 200-1000%.

Согласно одному из сценариев, основанному на предыдущей динамике, цена биткоина в этом цикле способна достичь отметки в $192 000 - $704 000. Другие эксперты ожидают, что к 2025 году стоимость топовой криптовалюты составит порядка $210 000.
Кроме того, исторически сложилось, что наибольшую прибыль инвесторы получали, если покупали биткоин за полгода до халвинга и продавали спустя полтора года после него. Учитывая это, аналитики прогнозируют достижение нового рекордного максимума цены где-то к 2025 году.

Таким образом, несмотря на временные сложности для майнеров, очередной халвинг в перспективе сулит новый виток роста для флагмана криптовалют и уже в ближайшее время мы можем увидеть новые исторические максимумы цены.

#криптовалюта #биткоин #халвинг #халвинг bitcoin
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