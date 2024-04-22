По прогнозам инвестиционной компании Bernstein, к концу 2025 года рыночная капитализация криптовалютного сектора вырастет до 7,5 трлн долл. с сегодняшнего уровня в 2,6 трлн долл.

Несмотря на то что многие "эксперты" предсказывали лопание пузыря и скорую гибель криптовалют, они держатся как никогда крепко, а биткоин, движущая сила всей индустрии, бьет новые рекорды. Неудивительно, что периодические снижения курса биткоина вызывают большой ажиотаж, ведь это разрушительные события, предвещающие дезинфляцию, потрясения для майнинга, снижение хешрейта и, самое главное, стремительный рост прибыли в ближайшие месяцы.

Что такое халвинг?

Источник: ru.freepik.com

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Халвинг - это событие, происходящее раз в четыре года, во время которого количество биткоинов, выдаваемых майнерам, уменьшается вдвое. Идея заключается в том, что это поможет сделать биткоин более редким и устойчивым к инфляции. Халвинг будет продолжаться до тех пор, пока не будет добыт весь 21 млн биткоинов, что, вероятно, произойдет где-то в 2140 г. Судя по предыдущим халвингам, ожидается, что после этого события цена BTC вырастет.

Новый халвинг биткойна

На этот раз халвинг, который произошел в минувшие выходные, случился в блоке № 840 000. Как видно из приведенного выше фрагмента, блок, вызвавший халвинг, уже был добыт. Это означает, что вознаграждение за добычу блока в блокчейне биткоина теперь уменьшилось вдвое и составляет всего 3,125 BTC.

Что дальше?

За последние три полугодия биткоин вырос в диапазоне от 200 до 1 000 %. Это означает, что цена криптовалюты может подскочить и в этот раз: по разным оценкам, она может составить от 192 000 до 704 000 долл. В настоящее время криптовалюта стоит около 66 000 долл.

По прогнозам инвестиционной компании Bernstein, к концу 2025 года рыночная капитализация криптовалютного сектора вырастет до 7,5 трлн долл. с сегодняшнего уровня в 2,6 трлн долл. Если предположить, что биткоин сможет сохранить свой нынешний вес в секторе на уровне 54 %, то цена самой важной криптовалюты в мире в этом прогнозе вырастет примерно до 210 000 долл.

Однако следует всегда помнить, что криптовалютный рынок очень непредсказуем и в любой момент может удивить нас неожиданным обвалом. Тем не менее, на данный момент будущее биткоина выглядит довольно радужно.