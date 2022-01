Сможет ли встроенная графика на современных процессорах справиться с актулаьными играми? Давайте разбираться

В условиях, когда хорошая видеокарта может стоить 160 000 рублей, многие геймеры начали задумываться о том, чтобы перейти в нижний ценовой сегмент. Некоторым из них кажется, что подорожали только видеокарты, которые интересны в майнинге, принося огромную прибыль. На самом же деле даже GeForce GTX 1050 Ti продаётся с тройной переплатой, ведь магазины прекрасно понимают, на чём можно заработать. На фоне этого приходится констатировать миграцию российских геймеров на ультрабюджетные видеокарты GeForce GT 1030 и GeForce GT 730. Вообще мы бы не стали рекомендовать покупать нечто подобное, поскольку в реальности вместо игр вы получите сплошное разочарование.

Но есть ещё одна тенденция, о которой мы и поговорим. Итак, сегодня многие полагают, что можно пересидеть на встроенной графике, вообще отказавшись от покупки новой видеокарты. Большинство пользователей покупают процессоры Intel, но есть и фанаты AMD. Давайте узнаем, можно ли запускать игры на встроенном GPU и сделаем выводы. Тестирование проведено блогерами с канала Testing Games. В качестве подопытных использовались Core i7-12700K с графикой UHD 770 и Ryzen 7 5700G с графикой VEGA 8. Все игры запускались в разрешении 1080р на средних и минимальных настройках графики.

Что же, если ваши игровые предпочтения заканчиваются на Minecraft, то можете смело брать процессор Intel со встроенной видеокартой UHD 770. Во всех остальных случаях пытаться запустить более-менее современную игру на Core i7-12700K не стоит. Если в GTA 5 он выдаёт 37 кадров в секунду, то уже в Shadow of the Tomb Raider fps падает до 19. А ведь в списке нет требовательных проектов ААА-уровня. Словом, отнеситесь к покупке iGPU Intel со всей долей серьёзности, ведь пока он не способен обеспечить достаточный уровень производительности. Что и говорить, если даже в The Witcher 3, которая вышла в далёком 2015 году, можно получить скромные 29 кадров в секунду.

А вот VEGA 8, несомненно, порадует нетребовательных геймеров. Ожидать откровений здесь не стоит, ведь многие пользователи привыкли видеть на своём мониторе 100 и более кадров в секунду, в то время как здесь fps не дотягивает до 60. И всё же, если вы планируете в будущем купить более мощную видеокарту, а пока дождаться снижения цен, то можно легко переждать бурю на Ryzen 7 5700G. В одиночных играх графика на низких выглядит печально, но ничего лучше пока в продаже нет.

