Intel выпустила WHQL графический драйвер версии 31.0.101.5445 для дискретных видеокарт Arc Alchemist и интегрированной графики процессоров Core последних поколений. В драйвер добавили поддержку игры Manor Lords, а также исправили ошибки в A Plague Tale: Requiem, которые негативно влияли на производительность.

Подтверждённые, но пока не исправленные проблемы дискретных видеокарт Arc, затрагивают игры No Rest for the Wicked с DirectX 11, Enshrouded и Doom Eternal с Vulkan. В случае с интегрированной графикой Alchemist, проблемы есть в играх Avatar: Frontiers Of Pandora, Uncharted: Legacy of Thieves Collection и Suicide Squad: Kill the Justice League — все с DirectX 12. У интегрированной графики настольных процессоров Core на более старых архитектурах есть проблемы в Dragon Quest X Online, использующей DirectX 9. Также есть ряд проблем в различном программном обеспечении, подробнее об этом можно узнать в примечаниях к выпуску (PDF).

Недавно компания выпустила драйвер без WHQL сертификата со множеством улучшений в играх, эти изменения должны быть включены в новый выпуск. Так, на дискретной графике повысили производительность ряда DirectX 11 игр до 36%, на интегрированной процессоров Core Ultra — до 48%.