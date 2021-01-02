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5 рабочих способов продолжить играть в игры ВК, ОК и Mail.ru на Flash Player после 1 января 2021

Не знаете, как сохранить доступ к играм в социальных сетях? Ищите ответ в интернете, но опасаетесь за безопасность? Сегодня мы расскажем, как это сделать без проблем с личными данными, потерей достижений и кражей аккаунта
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Несколько дней назад мы писали о том, что в ближайшие дни некогда самая влиятельная мультимедийная платформа интернета – Flash Player, прекратит своё существование с наступлением 2021 года. 2021 уже на дворе, но Google пока не отключила его вместе с новым обновлением для Chrome. Это значит, что прямо сейчас можно запускать свои любимые игры без проблем. Когда наступит окончательная блокировка, неясно. Это может случиться уже сегодня, или через пару дней.

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В некоторых случаях вы можете продержаться и дольше, если откажетесь от обновления браузера, но рано или поздно это случится. Хотя, на торрентах существуют уже готовые версии с заблокированными обновлениями. Если вы планируете использовать в ближайшее время именно такой способ, убедитесь, что в ПО нет вирусов, поскольку часто злоумышленники используют файловые хранилища для распространения зловредов всех мастей. В последнее время наиболее активны майнеры, программы для получения личной информации пользователя и шифровальщики.

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Первые жутко замедляют вашу систему, приобщая вас к удалённому зарабатыванию криптовалюты. После этого играть становится просто невозможно, а сёрфинг в браузере превращается в настоящее испытание. Вы сразу же заметите ухудшение пользовательского опыта. Программы для слежки и получения личной информации занимаются кражей данных с привязанных кредитных карт, аккаунтов в популярных сервисах, а также всего того, что может представлять ценность для перепродажи. Шифровальщики просто шифруют ваши фотографии и видео, требуя за это деньги. На самом деле это далеко не полный список, ведь есть ещё блокировщики системы, которые вообще не пускают вас на рабочий стол и многое другое. Суть в том, что, чем дольше вы используете Flash Player, тем выше опасность, а значит сейчас самое время отказаться от игры в браузере, но не от игр совсем. 

Как вы поняли, использование Flash Player небезопасно, ведь даже при наличии антивируса в вашей системе образуется огромная дыра. Сегодня мы выясним, как вам продолжить играть в понравившиеся проекты, оставаясь в безопасности. Отметим, что без некоторого дискомфорта не обойтись, но это единственная возможность, ведь абсолютно все популярные браузеры вот-вот отключат или уже отключили поддержку Flash Player, окончательно удалив его из системы. Ниже мы рассмотрим три популярных приложения, охватывающие большую часть игр Рунета. К сожалению, от менее известных проектов придётся отказаться, ведь далеко не все могут себе позволить создать отдельное программное обеспечение для пользователей. 

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Одноклассники. Для тех, кто не хочет потерять свои игры в этой социальной сети, нужно скачать официальное приложение «ОК Игры». Здесь есть все игры, которые запускаются при помощи эмулятора. В ОС Windows не нужны дополнительные плагины, всё необходимое установится самостоятельно. По большому счёту, это полноценная платформа с каталогами, поиском и многим другим. Кстати, жителям Украины не придётся скачивать отдельное приложение для доступа, так как внутри есть встроенный vpn. Ничего делать или настраивать ненужно. Просто играйте. 

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Mail.ru. Здесь всё гораздо проще, ведь Центр развлечений существует давно, предоставляя доступ к тысячам игр, среди которых как большие проекты, так и малоизвестные тайтлы. Поскольку программа появилась давно, постоянные пользователи Mail.ru уже давно к ней привыкли, ведь сервис начал отказываться от браузерных игр много лет назад. Большие проекты будут скачиваться на ваш компьютер. Укажите для них любой другой диск, кроме системного С, поскольку некоторые РПГ занимают 30 и более Гб. Для доступа нужно ввести свой логин и пароль от почты. Встроенного vpn нет, поэтому жителям Украины придётся искать специализированное ПО для доступа к заблокированным ресурсам. 

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Вконтакте. Совсем недавно в самой популярной социальной сети в РФ появилось приложение Play Machine. Оно также позволяет получить доступ ко всему контенту на Flash Player без дыр и опасностей. ПО мало чем отличается от аналогов. Просто работает. У соцсети есть целая армия постоянных посетителей, а некоторые игры имеют онлайн в миллионы пользователей, поэтому это самая проблемная аудитория. До Нового года проблем с нагрузкой в программе не отмечалось. Будем надеяться, разработчики не допустят ничего подобного и в будущем. Для входа понадобиться логин и пароль. Для жителей Украины, как и в случае с Mail.ru, придётся дополнительно скачать vpn-сервис. 

Мы не оставляем ссылки на приложения, ведь их можно легко скачать по названию. Напоминаем, что вам стоит воспользоваться специальным патчем Microsoft для удаления Flash Player из ОС. Не пытайтесь установить неизвестный браузер, где вам обещают поддержку Flash Player. В последнее время в сети есть множество браузеров, которые гарантируют поддержку Flash Player, быстрый интернет и удобство. Здесь всё гораздо хуже, чем в ситуации, когда браузер вообще не обновляется, ведь уже в самом ПО может содержаться любой тип вируса, а избавиться от проблемы будет гораздо сложнее, поскольку подобное ПО умеет создавать системных клонов внутри ОС, что не только осложняет их удаление, но и поиск. В этом случае мы можем добавить, что эксперименты – это хорошо, но в данном случае лучше использовать надёжные методы. 

Как вы поняли, есть 5 способов сохранить доступ к играм: три безопасных, посредством установки специализированного ПО; оставаться на браузере с заблокированными обновлениями или на неизвестном браузере с поддержкой Flash Player. Два последних мы не рекомендуем. 

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