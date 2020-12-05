246 материнских плат уже поддерживают процессоры Ryzen 5000 на Zen 3 – список и краткая инструкция
Несколько месяцев назад прогремело тревожное известие, согласно которому новые процессоры Ryzen 5000 не будет поддерживаться материнскими платами, построенными на базе чипсетов 400-й серии. Заявление было официальное, поэтому фанаты устроили целую атаку на AMD, требуя выполнит свои обещания. В конце концов красные сдали позиции, выпустив совместимую версию BIOS.
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За последние недели мы видели десятки подтверждений тому, что производители не дремлют. К делу подключились: Asus, ASRock, Biostar, GIGABYTE и MSI. Что любопытно, ребята с сайта Fast Technology уже подсчитали количество материнских плат, которые готовы принять на борт новые камни. Отметим, что среди них не только модели 400-серии, но и самые новые – серии 500-й. Это: X570, А520, В550, B450 и X470. При этом обще количество материнских плат составило 246 моделей.
Если вы нашли свою материнскую плату в списке, рекомендуем вам перейти на сайт производителя и скачать прошивку там. Однако, во многих случаях, Windows 10 способна вам предложить обновление самостоятельно. В некоторых случаях это приводит к потере поддержки процессоров Ryzen первого поколения, но в каждом конкретном случае лучше ознакомиться с подобными тонкостями на официальном сайте.
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