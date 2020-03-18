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Может получиться так, что API Vulkan скоро сделает видеокарты Nvidia RTX серии почти ненужными

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Группа Khronos объявила о первоначальном выпуске расширений для облегчения трассировки лучей при помощи API Vulkan, что является важным шагом для внедрения графики с трассировкой лучей, не требующей при этом аппаратного обеспечения - имеется в виду наличие в вашем ПК видеокарты серии 2ххх от компании Nvidia.

Теперь расширения были официально выпущены разработчикам с целью получения обратной связи до того, как спецификация станет окончательной.

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Vulkan, как вы скорее всего знаете, является кросс-платформенным графическим API, задуманным около четырех лет назад, поэтому давайте погрузимся в то, что именно это означает и почему это важно. Именно этот кросс-платформенный аспект является ключевым.

В Khronos отмечают, что это "первый в отрасли открытый, кросс-вендорный, кросс-платформенный стандарт для ускорения трассировки лучей." Vulkan Ray Tracing является, по сути, своего рода аппаратным агностиком, то есть он будет отлично работать с любой видеокартой с приемлемой производительностью, в зависимости от сложности трассировки в отдельно взятом приложении. Конечно, производительность будет выше на решениях с аппаратной поддержкой технологии, но другие видеокарты за бортом не останутся.

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Архитектура этой реализации трассировки лучей основана на уже существующих расширениях Nvidia для Vulkan, и, как сообщается, основные изменения с этими новыми временными расширениями от Khronos на самом деле относительно незначительны. Это, в свою очередь, означает что перенос с расширений Nvidia на новые Vulkan должен быть очень легким, можно сказать тривиальным.

Vulkan Ray Tracing в значительной степени эквивалентен Microsoft DXR (DirectX Raytracing, который является частью DX12), причем оба API обеспечивают очень похожую поддержку, а это означает что процесс портирования между DX12 и Vulkan значительно упрощается.

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Помимо этого,в том случае, когда видеокарта уже работает на пределе своих вычислительных возможностей и увеличение нагрузки может повлечь за собой падение производительности и частоты кадров в игровых приложениях. Особенно актуально это будет для владельцев многоядерных процессоров Ryzen от компании AMD и не только им - обладатели многоядерных Xeon ( у которых недавно выявилась очередная уязвимость ) и Core также смогут использовать "запасные", относительно свободные ядра для помощи GPU.

Однако, настоящим шагом вперед здесь является кросс-платформенный характер этой реализации трассировки лучей. Кросс-платформенная поддержка API Vulkan означает, что в будущем разработчики игр могут использовать его для создания своих тайтлов на ПК, Xbox Series X и PS5 с минимумом труда и на одном API. Уже сейчас, например, Vulkan используется в Google Stadia.

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Если перенос на эти платформы является более легким процессом, а графика с трассировкой лучей потенциально может стать более эффективной и работать лучше благодаря вышеупомянутым хитростям, позволяющим привлечь запасные ядра процессора на помощь графическому процессору – все это увеличивает вероятность того, что трассировка лучей будет принята большинством разработчиков и продвинется далеко вперёд в гораздо более "бодром" темпе.







