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Google выпустила последнюю публичную бета-версию Android 11

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Компания Google в четверг выпустила последнюю публичную бета-версию операционной системы Android 11. Её можно установить на аппараты от Pixel 2 до Pixel 4. Следующее обновление 8 сентября принесёт уже финальный вариант системы. За исключением незначительных изменений и исправлений багов нынешняя бета-версия содержит всё то же, что будет в окончательном варианте.

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Для установки Android 11 Public beta 3 нужно перейти по адресу developer.android.com/android11 и внизу страницы нажать get the beta. Затем нужно нажать на поле под названием View your eligible devices. Дальше нажимается opt-in и нужно ждать уведомления о программном обновлении. Оно скачивается и устанавливается на смартфон. Бета-версия останется на аппарате до появления финального варианта, если только не произвести сброс настроек до заводских.

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В Android 11 используется новая система уведомлений и функция под названием Bubbles, которая позволяет вести многозадачную работу во время текстовой переписки. Если на аппарате уже установлена предыдущая бета-версия Android 11, установить последнюю бета-версию можно в разделе Настройки > Система > Дополнительно > Системные обновления.

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