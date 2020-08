Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Компания Google в четверг выпустила последнюю публичную бета-версию операционной системы Android 11. Её можно установить на аппараты от Pixel 2 до Pixel 4. Следующее обновление 8 сентября принесёт уже финальный вариант системы. За исключением незначительных изменений и исправлений багов нынешняя бета-версия содержит всё то же, что будет в окончательном варианте.

реклама

Для установки Android 11 Public beta 3 нужно перейти по адресу developer.android.com/android11 и внизу страницы нажать get the beta. Затем нужно нажать на поле под названием View your eligible devices. Дальше нажимается opt-in и нужно ждать уведомления о программном обновлении. Оно скачивается и устанавливается на смартфон. Бета-версия останется на аппарате до появления финального варианта, если только не произвести сброс настроек до заводских.

анонсы и реклама 4 480 000р - цена IPS/4K LG, теперь ты видел все Супердешевая RTX 2060 + подарок в Ситилинке <b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже Ситилинке <b>RTX 3000</b> в составе компа в Ситилинке

В Android 11 используется новая система уведомлений и функция под названием Bubbles, которая позволяет вести многозадачную работу во время текстовой переписки. Если на аппарате уже установлена предыдущая бета-версия Android 11, установить последнюю бета-версию можно в разделе Настройки > Система > Дополнительно > Системные обновления.