Начислено вознаграждение Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение

Тема сравнения ключевых функций двух консолей нового поколения Sony PlayStation 5 и Xbox Series X уже обсуждалась в сети не один десяток раз, однако, к однозначному вердикту пользователи до сих пор не пришли. Оно и понятно, ведь лицезреть устройство на картинке – это одно, а держать её в руках – совсем другое. Нередко самые продвинутые и революционные изобретения браковались только из-за их нестандартного внешнего вида.

реклама

По всему видно, что, хоть PS5 и вышла немного великоватой в сравнении с прошлыми моделями, разработчики только прибавили ей футуристичности и мелких деталей. Как уже говорилось ранее, ориентируясь исключительно на аппаратную мощность консоли, она выглядит немного слабее главного конкурента (Xbox Series X), но зато у неё есть важнейший козырь. То, чем не может похвастаться компания Microsoft – великолепными эксклюзивными играми, такими, как знаменитая God of War, Bloodborne, The Last of Us, Uncharted, Marvel's Spider-Man: Miles Morales и т.д. Все они доступны только для владельцев приставок PS4 и PS5.

Даже несмотря на то, что Sony сейчас активно практикует перенос своих лучших игр на персональные компьютеры, это всё равно не приносит никакой пользы владельцам Xbox, так как сегодняшние эксклюзивы со временем станут доступны для PC геймеров, но не для тех, кто имеет Xbox. К слову о грядущих эксклюзивах Xbox, к сожалению фанатов Microsoft, на старте продаж приставка не сможет похвастаться ни одной игрой уровня PS4. Единственный шанс на эксклюзивность и общественное признание – игру Halo Infinite, недавно перенесли.

анонсы и реклама Цена на SSD Micron упала вдвое в Регарде 2080 Super Gigabyte Gaming OC за 60 т.р. RTX 2060 - цена конкретно пошла вниз (в рублях) Compeo.ru - правильный компмагазин без подвохов RTX 2060 дешевеет перед приходом 3ххх <b>Нереальный обвал цен на 2080 Super</b> - смотри сидя Цена на память снижена в 2 раза в Регарде - везде дороже <b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже в Ситилинке

Огромным плюсом PS5 является то, что уже сейчас большинство игр ориентировано на сетевую игру (online), а исходя из опыта прошлых поколений, найти человека с консолью PS4 гораздо легче, чем найти аналогичного пользователя Xbox. Уже по традиции, на PlayStation ожидается более значительный онлайн и общее количество геймеров. Из-за этого поиск игроков и загрузка игровых комнат будет работать быстрее именно на приставке Sony.

Далее ещё один из самых очевидных минусов Xbox – разделение консоли на две разные модели. Между младшей и старшей огромная разница в характеристиках, так как первая подойдёт только для далеко не лучших шутеров, более-менее требовательных гонок и различного рода симуляторов. Поиграть на ней в последние новинки, возможно, и удастся, но с меньшим разрешением, качеством и fps. В случае с PS5, младшая модель от старшей отличается только отсутствием дисковода, поэтому её и младшей-то называть некорректно. Фактически, они одинаковые, но с разницей в 100 долларов. Не стоит забывать и то, что в первую очередь игры будут оптимизироваться под PlayStation 5 и Xbox Series X. Модель S будет получать обновления и сами игры самой последней.

реклама

Немалую роль в выборе между устройствами играет именно количество игр и скидок на них. С этим делом у PlayStation всё в порядке: в магазине PS Plus ежедневно проходят акции как на топовые тайтлы с миллионами загрузок, так и на менее известные игры. Часто Sony даже бесплатно раздаёт одну или две игры в качестве приятного подарка.

Кроме того, отношения PC и Xbox находятся на том уровне, что будущие эксклюзивы и лучшие игры консоли Microsoft в скором неизменно появятся на персональных компьютерах, а вот эксклюзивы с PC не перейдут на Xbox ещё как минимум 5 лет.

реклама

В вопросах совместимости обе консоли примерно одинаковые: на PS5 можно будет поиграть практически во все игры с PS4, а на Xbox Series X – все тайтлы нескольких прошлых поколений. Наверняка, именно возможность совместимости с предыдущими приставками и принесла Xbox большую часть фанатов.

С помощью анализатора популярности тех или иных поисковых запросов под названием Google Trends, можно легко определить, какой приставкой пользователи интересуются больше. Наглядная и доступная всем статистика показывает, что большинство жителей России отдаёт предпочтение PS5, а вовсе не Xbox X. Microsoft единожды удалось обогнать Sony в период с 8 по 14 декабря 2019 года. В остальное время о конкуренции между устройствами не могло быть и речи. В среднем процент популярности составляет примерно 74% к 26% у PlayStation 5 и Xbox Series X соответственно. В некоторых отдельных регионах РФ (Камчатский край, Курганская область, Магаданская область, Сахалинская область, Костромская область и т.д.) PS5 имеет все 100% поисковых запросов. Внушительное число запросов (около 45% от общего количества) наблюдается только в Мурманской и Смоленской областях.

реклама

Вердикт: несмотря на то, что у каждого устройства свои преимущества и недостатки, они ориентированы под определённую группу людей. На данный момент перед пользователями стоит выбор: много игр среднего и низкого качества, или же 5-6 эксклюзивных, но очень популярных и интересных.