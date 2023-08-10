Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам

Разгоняю организм - готовлюсь к своему первому марафону

Решил принять участие в московском марафоне 17 сентября 2023 года. Моя программа подготовки к забегу. Стратегия на дистанцию.
[ ] для раздела Блоги
+

реклама

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.

Небольшой дисклеймер: 
В данной статье нет индивидуальных рекомендаций! 
Автор не является спортсменом, тренером, врачом или диетологом.
В блоге лишь описан личный опыт автора.

---------

реклама

     Я всегда стараюсь поддерживать себя в нормальной физической форме.

    В 25 лет я делал различные комплексы упражнений со своим весом. Мой вес в те годы составлял порядка 85 кг. 

      В 30 лет я начал больше бегать. 

реклама

    В 36 лет за один год я пробежал несколько забегов по 10 км (с личным рекордом в 49 минут) и три полумарафона (пробежав один из них менее чем за 2 часа). Суммарный объём беговых километров в тот год (2016) составил около 530 км. Мой вес в тот год был порядка 90-92 кг.

   В последующие годы мои беговые объёмы уменьшились до 50-150 км в год, а вес увеличивался до 102 кг.

   В этом году, в начале июля, после посещения двухдневной конференции по новым компьютерным технологиям (с бесконечными перекусами и кофе-брейками после каждого доклада) и последующего двухдневного отдыха в пансионате по системе "Всё включено", я встал на весы и немного удивился - весы показали 106,2 кг (чего ранее никогда не было). 

В моём случае 106 кг выглядели больше похожими на правую картинку

реклама

   В свете предстоящего в конце июля трейла на 18 км, я решил что с таким весом мне будет очень непросто на дистанции. Я надел кроссовки и побежал сбрасывать вес. В тот раз я пробежал 13 км. После пробежки весы показали 104,7 кг. 

   Неплохо, подумал я. И начал просматривать различные ролики на YouTube про диеты, правильное питание и прочий ЗОЖ.

   Изучив несколько материалов, я сделал вывод, что надо создать энергетический дефицит в организме. Для его создания надо просто меньше есть и больше двигаться.

      Что я решил для себя: самое оптимальное по поводу меньше есть - перейти на кето-диету (это когда организм начинает использовать накопленные жиры). Один из самых популярных и научно обоснованных подходов к такой диете - это питание по схеме 8+16. Восемь часов в день ты ешь как обычно (но без фанатизма), а шестнадцать часов в день ты не ешь. При этом желательно завершить день какой либо тренировкой, после которой уже ничего не есть.

реклама

На пути к снижению веса также помогают небольшие лайфхаки: 
- положить одну столовую ложку сахара в чашку (0,6 л) чая, вместо трёх;
- взять с собой на работу еду с низким содержанием жира и высоким содержанием белка (творог 5%);
- ходить в магазин на сытый желудок с предварительно подготовленным списком полезных продуктов;
- когда наступает чувство голода, выпить стакан тёплой воды (может организм просто хочет пить, а не есть);
- периодически просматривать ролики на YouTube по теме правильного питания (для поддержания курса на снижение веса).

      Одновременно с изменением питания, я начал больше тренироваться и бегать. 

      Успехи в создании энергодефицита дали о себе знать и на трейл я поехал с весом в 100 кг. Трейл я завершил успешно (без падений и травм), но результаты по времени естественно были так себе (в последних 10% финишировавших - примерно так я и планировал). Что я понял по результатам трейла - я могу двигаться в течение 5 часов со средним пульсом 140. Такого спортивного опыта у меня ранее не было, поэтому это я для себя отметил как большой плюс.

      После трейла я решил продолжить ЗОЖ. Для этого надо было поставить себе новую большую и интересную цель. И я нашёл такую цель! 

      Коллега на работе сказал, что записался на свой первый марафон и предложил присоединиться.

Московский Марафон 17 сентября 2023 года     Я подумал и решил, что, с учётом результатов трейла, для меня эта цель подходит (так как для меня она амбициозная, значимая, интересная и полезная).

   Ранее я часто задумывался о том, чтобы пробежать марафон, но понимая, какой объём усилий потребуется - всерьёз не рассматривал эту цель.
    
    Для понимания объёма подготовки - много материалов говорят, что подготовка к марафону с нуля занимает от одного года тренировок. Самая короткая программа тренировок для подготовленных бегунов, которую я нашёл, составляет - 12 недель. Краткий вывод - надо тренироваться примерно по часу в день в течение нескольких месяцев.


      Я решил, что минимально приемлемым результатом на марафоне для меня будет пробежать более 22 км ("Цель - Что там за двадцать вторым километром?").

      Более серьёзным результатом будет пробежать 30 км ("Цель - Глубоко за тридцать.").

      Ну а самый интересный результат - финишировать на марафонской дистанции ("Цель - Максимум!!!").

     До 17 сентября мне нужно провести еще от 25 до 35 тренировок длительностью от 45 минут и снизить вес до 95 кг минимум (а еще лучше до 92 кг). В рамках увеличения активности и оптимизации времени на тренировки я начал часть дороги с работы домой пробегать в спокойном темпе.

      На сегодняшний день (10 августа 2023)  мой вес составляет 97,9 кг. Мой суммарный беговой объём за последние полгода составляет 110 км.

      Стратегия на дистанции у меня будет очень простая - бежать очень медленно (точно не быстрее, чем последний пейсмейкер на 4:59:00 (7:05 мин/км)) и контролировать пульс (не выше 145 ударов в минуту).

    Что касается питания, то я думаю взять с собой 6-10 гелей (по 50-75 мл каждый), около литра изотоника, витамины и хондропротекторы (а то колени уже совсем не те, что в 25 лет). 

    Планирую есть и пить на дистанции каждые 3-7 км. Потому что я помню ощущения, которые возникают на 15-17 км. Говорят, что на 35 км всё значительно хуже в плане ощущений. 

      Некоторые спросят, зачем мне это надо?
      А мне просто интересно! 
      И я считаю, что достижение своих целей стоит временных неудобств на пути к ним.

      Всем здоровья и успеха в реализации своих планов!

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

зож бег марафон 21 км 30 км 35 км бег 42 км бег на длинные дистанции витамины московский марафон
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование SSD-накопителя NVMe PCIe Gen 3 x4 AGI AI198 (AGI1T0G16AI198) объемом 1 ТБ
5
Обзор защищённого android-планшета Cubot TAB KingKong
+
Обзор электрической зубной щётки usmile Y1S
6
Обзор и тестирование блока питания MSI MPG A850G PCIE5
+
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 4060 Ti Gaming X Trio
29
Обзор и тестирование корпуса MSI MAG Forge M100R
7
Обзор маршрутизатора MSI RadiX AX6600
8
Ретроклокинг: Все звезды LGA 775 – полный форсаж
79
Как зарегистрироваться на Оverclockers.ru и начать писать в блог
Обзор игровой мыши MSI Clutch GM31 Lightweight Wireless
9

Интересные материалы

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Как «зубы дракона» пережёвывают технику НАТО и почему Leopard 2 – излюбленное блюдо
20
Handelsblatt рассказало о «тайном покупателе», купившем Украине 50 танков Leopard
9
Россия вошла в пятерку крупнейших экономик мира, обогнав Германию — Украина на 45-м месте
28
Залужный: Одним танком с броней уже ничего не сделаешь, потому что минные поля слишком большие
1
CNN: Запад получает все более "отрезвляющие" новости о контрнаступлении
1
Российский ударный дрон С-70 «Охотник» прошёл почти все тесты и готов к массовому производству
3
Байден дал добро на обучение украинских пилотов управлению американского истребителя F-16
4
«Вагнеровец» с позывным Брест получил краповый берет – символ элитных бойцов спецназа РФ и Беларуси
+
На Украине опубликовали фото на 40% опустевшего крупного российского склада бронетехники
1
Storm Shadow, SCALP, а теперь и Taurus – ВСУ получат малозаметную ракету с дальностью полёта 500 км
3
Дрон-камикадзе «Ланцет» поразил самоходную артиллерию ВСУ, вызвав в ней мощную детонацию боекомплекта — видео
2
Business Insider: Украина тратит много артиллерийских снарядов и это привело к их дефициту в США
1
Аналитик Белл: ВСУ бросили резервы в бой на Запорожье и отступили в Донбассе
+
Baldur’s Gate 3 предсказуемо возглавила недельный чарт продаж в Steam
2
СМИ: ВСУ вынуждены каждые сутки перегонять свои Су-24 на разные аэродромы
+
В западной прессе признали дроны-камикадзе «Ланцет» как одну из главных угроз технике ВСУ
+
Инженерный образец Intel Core i5-14600K уже запустили на плате Z790 с существующим BIOS
1
Ученые успешно повторили реакцию термоядерного синтеза и достигли более высокой мощности
+
OnePlus Ace 2 Pro сможет заряжаться от 0 до 100% за 17 минут благодаря 150Вт зарядке
2
Смартфоны Galaxy S23 начинают получать One UI 6.0 Beta на основе Android 14
3

Популярные статьи

Перспективный артиллерийский комплекс 2С43 "Мальва" готовится к применению в СВО
9
Как я выживаю на древнем ноутбуке «2 ядра, 4 гига», но без игровой видеокарты на даче в 2023 году
15
ТОП-15 игровых видеокарт NVIDIA и AMD – рейтинг 2023 года
38
IPS или AMOLED: выбираем лучший дисплей для смартфона
5
Какие секреты открывает затрофеенная в ходе СВО техника НАТО
9
Небольшой обзор акустической системы Redragon Orpheus
6
Небольшое тестирование в игре Ratchet & Clank: Rift Apart
2
Оптимизирую Radeon RX 550 - плюс 50% к производительности
15
Япония ввела запрет за экспорт автомобилей в Россию – почему пострадают только рядовые японцы
19
Мирные переговоры в Саудовской Аравии по Украине ни к чему и не привели — американский эксперт
3

Сейчас обсуждают

Анатолий Павлюшин
14:09
Поддержу, бро. Как телевизор включишь: Ой, как плохо в Германии. Не хотят идти служить. Ой, зимой снова замёрзнут (ну-ну, уже замерзли разок). За собой смотрите, клоуны. В Европе всё хорошо, не пережи...
На Украине завели 112 уголовных дел против «честных» военкомов
Анатолий Павлюшин
14:07
Кто этот бред вообще читает? В РФ всё хорошо? Урка обнулил 15 летчиков МО РФ и спокойно разъезжает по стране. А человек, рисковавший жизнью на 5 войнах, сейчас находится в СИЗО и сядет.
На Украине завели 112 уголовных дел против «честных» военкомов
Honkai star reil
14:01
Я тоже так считаю бро. Надо вообще их бесплатно чтобы в магазине давали.
ТОП-15 игровых видеокарт NVIDIA и AMD – рейтинг 2023 года
Willy
14:01
1080Ti это точь в точь 3060, а никакая не 3060 Ти, хотя у 3060 можно ДЛСС включить и она будет как 3060 Ти
ТОП-15 игровых видеокарт NVIDIA и AMD – рейтинг 2023 года
Willy
13:59
Это АМД говно, так что думаю не дороже 10к, никому АМД не нужно
ТОП-15 игровых видеокарт NVIDIA и AMD – рейтинг 2023 года
Чато-Bot
13:55
Данные украинских военнослужащих, пропавших без вести и взятых в плен по состоянию на сентябрь 2022 года по Днепропетровской области. https://telegra.ph/Dannye-ukrainskih-voennosluzhashchih-propavshi...
В сети вспомнили о своеобразной примете - посещаемые Сырским города потом непременно сдаются
Азимут Рыбалка
13:51
Наберите в поисковике "результаты работы ТОС", и поймёте, что inchaos75 абсолютно прав. Был, видел, знаю о чём говорю. Там ад для бандер. Если сейчас наши начали применять ОДАБ-500, то это просто песн...
"Осторожно, горячо" - развеиваем популярные мифы о тяжёлых огнемётных системах
Руслан
13:48
войну получили Мы а они просто дровишки подбрасывают в этот костер. Действуют крайне подло , а нам религия не позволяет ответить им тем же.
США хотят "отжать" у Китая контроль над редкозёмами через сделку с Монголией по открытому небу
Lex001
13:45
На сегодня надо взять, и выкинуть из списка все видяхи, на которых меньше 12 гб. Вот прямо не дрогнувшей рукой - резко и безжалостно. Покупать такое в 2023 можно только от полной безысходности, или ка...
ТОП-15 игровых видеокарт NVIDIA и AMD – рейтинг 2023 года
Робин Гудеичь
13:44
Действе США глупы и необдуманно, полезли на окраину получили войну. Сейчас лезут в Монголию, а монголов в Китае живёт больше чем в Монголии.
США хотят "отжать" у Китая контроль над редкозёмами через сделку с Монголией по открытому небу
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем