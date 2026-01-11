Сайт Конференция
Razg0n_blog
Doom запустили на умной скороварке с ARM-процессором
Кухонные приборы таят в себе скрытый потенциал вычислительных и графических возможностей.

Истории с запуском Doom на различных бытовых приборах продолжаются. На сей раз энтузиасту Aaron Christophel удалось заставить культовый шутер работать на умной скороварке Krups Cook4Me путем перепрошивки ее сенсорного экрана. Манипуляции с электроникой касались только локального запуска Doom на дисплее без вмешательства в систему нагрева и безопасности.

Поводом для исследования стал просмотр меню настроек Wi-Fi, где первые три байта указывали на использование в скороварке микроконтроллера ESP от Espressif. После разборки энтузиаст обнаружил в нижней части устройства плату с микроконтроллером STM, которая отвечает за нагрев, температуру и аварийное отключение.

Данная плата соединена четырехпроводным кабелем с верхним сенсорным блоком, где размещено гораздо более производительное оборудование. Как и ожидалось, модуль Wi-Fi основан на ESP32, а что касается основного процессора, то им оказался Renesas R7S721031VZ. Aaron назвал его довольно хорошим и мощным CPU с ядром ARM и указал на наличие у него множества разъемов GPIO.

Кроме прочего были обнаружены 128 МБ ОЗУ, 128 МБ флеш-памяти, контроллер емкостного экрана, драйвер дисплея, пищалка, EEPROM и нераспаянный слот для SD-карт. Флеш-память ESP32 была зашифрована, а логи указывали на подключение к облачным серверам AWS с помощью протокола MQTT.

Ткак как доступ к Renesas R7S721031VZ осуществлялся через интерфейс SWD, то энтузиаст подключил SWD-прошивальщик и успешно сдампил содержимое флеш-памяти. Изучение журналов загрузчика позволило провести реверс-инжиниринг процесса инициализации LCD и залить кастомную прошивку обратно на чип.

После написания достаточного количества программных оберток Doom был интегрирован в прошивку и запущен на Cook4Me. В качестве элементов управления были задействованы края сенсорного экрана, а благодаря небольшому размеру области отрисовки удалось обеспечить сравнительно высокий FPS.

#arm #doom
Источник: tomshardware.com
Сейчас обсуждают

OPb7WQ
20:45
Все важливе давно завантажено
Готовим свой ПК к отключению интернета — советы бывалого геймера
Дима
20:34
Это подготовка к армагеддону или продолжение эпопеи по сбыту памяти ? Как то без вступления и эпилога непонятно
Готовим свой ПК к отключению интернета — советы бывалого геймера
hogo1974
20:26
на руськом пишите
Бугорок на кости возрастом 7 млн лет может сделать Sahelanthropus tchadensis предком человека
NONsens
19:59
Фильмотека на 90 ГБ это круто. Типа как хранилище семян в Норвегии на случай апокалипсиса.
Готовим свой ПК к отключению интернета — советы бывалого геймера
Дмитрий Кондратьев
19:24
Все правильно пишет,асе свое ношу с собой,на смарте куча музыки и фильмов накачено,нет в городе мобильного интернета.
Готовим свой ПК к отключению интернета — советы бывалого геймера
Midnight Sun
19:23
Автор поста имел в виду, что 6000 км - это уже космос, сильно дальше орбиты МКС. С уважением, ваш Кэп.
В России появилась новейшая высокоскоростная версия дрона «Герань» – «Герань-5»
Любое Имя
19:15
Что за глупости,зачем крылья ? По сати это крылатая ракета а нп самолёт,явно дешевле чем x101
В России появилась новейшая высокоскоростная версия дрона «Герань» – «Герань-5»
Dangerous
19:07
Это потому что ты тупая Маня, поэтому ты и не поняла. Весь сайт знает о твоей голупой тупизне. С чем я тебя тупую шмару полотёрку и поздравляю. Ты рада?
Готовим свой ПК к отключению интернета — советы бывалого геймера
Иван Иванов
19:00
графадрочер тебе в психушки уколов не хватило? попроси врача пусть увеличит тебе дозу аменазина.
Прошитая PlayStation 4 Pro в 2026 году — стоит ли покупать заядлому геймеру
Андрей Петухов
18:44
Чтобы видеокарта не перегревалась надо запустить ручное управление вентиляторами через программу тогда и поживёт
Пользователь поделился своим способом предупреждения расплавления разъёма питания видеокарты
