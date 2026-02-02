Эксперты MWM предполагают, что Пекин, по аналогии с историей экспорта американского F-15, а также российского МиГ-25, может рассмотреть возможность поставок своего истребителя J-20 зарубежным союзникам в 2030-х годах.

Эксперты считают, что Китай может рассмотреть возможность экспорта своего передового стелс-истребителя пятого поколения J-20 в следующем десятилетии. В настоящее время самолёт запрещён к поставкам за рубеж, поскольку ВВС Китая (НОАК) отдают приоритет оснащению собственных подразделений. Однако после запуска производства истребителей шестого поколения и насыщения внутренних потребностей политика может измениться.

Изображение: militarywatchmagazine.com

Согласно анализу эксперта Абрахама Абрамса, ведущими кандидатами на приобретение J-20 в случае открытия экспорта могут стать Алжир, Саудовская Аравия и ОАЭ. Алжир обладает самым финансируемым флотом ВВС в Африке и давними стратегическими связями с Китаем. Страны Залива, лишённые доступа к американскому F-35, активно укрепляют военно-техническое сотрудничество с Пекином.

Продажи столь технологически продвинутого истребителя станут серьёзным заявлением о выходе китайского ВПК на рынок высоких технологий и укреплении стратегических союзов. Особенно это касается регионов, традиционно находившихся в сфере влияния Запада. Поставки J-20 могли бы символизировать сдвиг в глобальном балансе военно-технического сотрудничества.

Эксперт проводит параллель с изменением политики США в 1990-х годах, когда после начала производства истребителя пятого поколения F-22 компания Boeing получила возможность активно предлагать F-15 новым клиентам. Аналогично СССР начал экспорт МиГ-25 после готовности его преемника, МиГ-31.

На сегодняшний день Китай официально предлагает на международном рынке истребитель поколения 5-го поколения J-35 (ранее известный как FC-31). Этот самолёт рассматривается как более доступная альтернатива, в то время как J-20 остаётся эксклюзивной системой для НОАК. Однако в будущем J-20 может занять нишу «премиального» экспортного продукта.