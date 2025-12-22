Применение нового драйвера AMDGPU взамен устаревшего Radeon обеспечило существенный прирост скоростных характеристик видеокарты

Казалось, что обладателям видеокарт на базе GCN 1.0/1.1 и по совместительству линуксоидам придется менять свои GPU на более современные. Однако прогрессивное сообщество Open Source решило, что данные GPU еще походят и обеспечило с ядром Linux 6.19 более легкий переход с проприетарного драйвера Radeon на гораздо более продвинутый открытый драйвер AMDGPU.

Фактически, AMDGPU уже достиг паритета по функционалу с Radeon, включая поддержку аналоговых разъемов. Вместе с тем, оптимизация производительности вышла на качественно новый уровень. Учитывая это, профильное издание Phoronix решило протестировать Radeon HD 7000-й серии с новым драйвером.

В качестве тестовой модели была взята Radeon HD 7950, сочетающая отличный уровень скоростных характеристик GPU и внушительные 3 ГБ VRAM. Ее примерным аналогом в современных условиях можно считать Radeon RX 7900 XT. Центральным процессором в системе выступил Ryzen 9 9950X3D, а за операционную систему взяли Ubuntu 25.10 с Mesa 26.0-devel.

Прогон в синтетических тестах выявил значительное преимущество драйвера AMDGPU перед Radeon. В Unigine Superposition в 1080p на среднем пресете превосходство первого достигло 31,7%. В Unigine Valley прирост составил 33,4%, а в Unigine Heaven — 39,4%.

Что касается игр, то альтернативный клиент Quake 2 для Linux под названием yquake2 в разрешении 4K с включенным MSAA продемонстрировал фантастические 43,3% разницы. А в 3D-шутере Warsow перевес в сторону AMDGPU достиг невероятных 82,9% в 1080p. По итогам тестов средняя дельта оказалась равна 30,5%.

Примечательно, что Radeon HD 7950 способна запускать Batman: Arkham Knight на высоких настройках в 1080p с 47 FPS и DiRT Rally 2.0 с 38 FPS также в 1080p. Конечно, самые последние AAA-проекты недоступны на видеокартах семейства Southern Islands из-за отсутствия поддержки новых версий Vulkan API. Но все равно можно сказать спасибо разработчикам за возможность использовать GPU на GCN 1.0/1.1 в последних дистрибутивах Linux.