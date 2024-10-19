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Владелец BitTorrent возглавил кабмин микрогосударства

Джастин Сан стал первым премьер-министром непризнанного Либерленда на Балканах.
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Между Хорватией и Сербией остаются неурегулированные правовыми отношениями территории вдоль русла Дуная. После окончания балканского конфликта демаркация границы не была завершена, и это вызывает притязания и третьих лиц. Так один из участков, площадью сопоставимой с Гибралтаром, не был признан Хорватией, как часть своей территории, но и Сербия на него не претендует. 

Поэтому чешский правовой активист Вит Едличка в 2015 провозгласил создание на этой земле независимого государства - Свободной Республики Либерленд. Официально, со стороны Сербии въезд не запрещен, причем и хорватский суд признает пересечение границы законным, однако со стороны Хорватии нахождение в Либерленде может вызвать проблемы с властями. 

Однако государственные органы власти Либерленда продолжат функционировать удаленно, и им даже удалось наладить дипломатические отношения с еще одной непризнанной страной - Сомалилендом. В продолжение развития, 15 октября нынешнего года состоялись первые в мире выборы на основе на блокчейн технологий в правительство, которые выиграл криптопредприниматель китайского происхождения Джастин Сан.

 В 2017 он основал платформу на базе блокчейна Tron и выпустил токен TRX, незадолго до запрета криптовалют в Китае. В 2021-23 годах Сан состоял послом и постоянным представителем Гренады при ВТО, где занимался продвижением криптотехнологий в мировых расчетах. Также он является владельцем компании BitTorrent.inc и одним из крупнейших индивидуальных держателей Ethereum.

Наличие непризнанных криптогосударств не является чем то уникальным, но опробованная ими система выборов и идентификации, основанная на технологиях шифрования данных, предполагает защищенность от взломов, недоступную пока традиционным методам, используемым легальными правительствами в мире. 

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Теги

технологии выборы блокчейн bittorrent blockchain tron джастин сан liberland дистанционное голосование
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