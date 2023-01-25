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Что нужно знать о Leopard 2 перед его отправкой на Украину - его сильные и слабые стороны

Краткий ликбез о венце немецкого танкостроения и разбор версий и модификаций Leopard 2
[ ] для раздела Блоги
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   Если вы спросите любителя танков и попросите его назвать самый лучший танк Европы, то вашему респонденту вряд ли придет в голову назвать "the best of the best in Europe" какой-нибудь Leclerc или упаси боже - Challenger. Наиболее вероятный ответ будет Leopard 2, сдвинув с пьедестала залужинский M1 Abrams, хотя оба эти танка схожи. Но "немца" отличает "клиентоориентированная" цена. Поэтому в большинстве танковых подразделений Европы вы скорее всего встретите его - Леопарда Второго. Да, это самый массовый танк Европы (Европа, которая без России). 

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Самая новая версия "кошки" - Leopard 2A7A1 Источник фото: armyrecognition.com


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Простые истины

   Сам по себе Leopard 2 - самая настоящая солянка передовых технологий с большим заделом для танкового "улучшайзинга". И этому не стоит удивляться: немцы всегда смотрят в перспективу - поэтому "в случае чего" заместо "стандартной" 120-мм гладкоствольной пушки Rh-120 можно установить пушку погабаритнее, например 130 мм Rh-130 L\51 от Rheinmetall. Да и будет вам известно, на корпус Леопарда при соответствующих подготовительных работах можно "приколхозить" и башню от французского "соседа" - ОБТ AMX-56 Leclerc. Такой "мутант" даже существует в природе, правда в единственном образце. 


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"Мутант" с 130-мм пушкой (есть планы нарастить до 140-мм) танк EMBT - башня от Леклерка, а остальное от Леопарда. Источник фото: all4shooters.com


   Танк на этапе своей долгой карьеры прошел примерно 7 модификаций, и "более-менее" можно считать машины, в наименовании которых присутствуют символы "A6" и выше. И как сказал бы Винни-Пух, это ж не с проста: "классическую" RH120 удлинили на целых 11 калибров и общая длина гладкоствольной пушки составила значительные 55 калибров, что придало оперенному подкалиберному снаряду (ОБПС) скорость в 1740 м/с, увеличив последнюю в процентном соотношении к предшественнице на 11,76%

 

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Наглядное сравнение роста длинны пушки RH120 от версии L44 до версии L55. Источник фото: below-the-turret-ring.com


   И да, пушка начиная с модификации 2A6, значительно убойней чем у Абрамса.

   Боезапас. И тут немцы смогли удивить: от подкалиберных (те самые БОПСы) и кумулятивных снарядов в боеукладке, до "программно-настраиваемых" осколочно-фугасных, специальных PELE (нет, это не кофе, и нет, это не в честь "того самого"), ПТУР Lahat. 

Ваш "кэп Очевидность": для чего какие снаряды

  •    БОПС - Иначе бронебойный оперенный подкалиберный снаряд. Его фишкой является более узкая входная часть, способная как нож в мало протыкать современную броню. Если мы говорим про Леопард, то для пушки Rh120 используются DM-43A1 и DM-53, DM63A1 снаряды. 


БОПС "последнего поколения" - DM63A1. Источник фото: army-guide.com

  •    PELE - Penetrator with Enhanced Lateral Effect. Тут даже переводить не хочу ;), скажу лишь, что это бронебойный боеприпас с вольфрамовым сердечником от того самого завода Rheinmetal. Невысокая бронепробиваемость с лихвой компенсируется сметающей всё поражающей способностью, если снаряд все-таки проникнет в заброневое пространство. Грубо говоря, "излюбленными" выстрелами для такого снаряда является легко- или среднебронированная техника (БТР, БМП и аналогичные машины), в принципе такому снаряду по зубам и старые версии танков.


Устройство PELE снаряда. Источник фото: dzen.ru/varтехник


Проектировщики расположения снарядов в корпусе танка не зря кушали свои баварские сосиски с квашенной капустой: удачное расположение боеукладки, занимающее малый объем хранения, позволяет танку не взорваться, даже если его поразить в правую сторону башни. 

   Да и как я писал в статье ниже, Леопард отличается заметной скоростью и подвижностью на фоне остальных своих "танковых коллег" по блоку НАТО. Не в последнюю очередь, благодаря двигателю MB 873 мощностью до 1500 л.с.. Благодаря чему он может разогнаться до 72 км/ч по шоссе.

Можно почитать: Слабые места и уязвимости передовых западных танков, таких как  Leopard, Leclerc и Abrams



Что "проглядели" инженеры и конструкторы из Krauss-Maffei Wegmann



Зона боеукладки и уязвимые места. Источник фото: телеграм


   Большому кораблю - большое плавание. Но это не про танки. Чем больше "сарай" - тем выше шанс, что в него "что-нибудь" прилетит. Ну логично же. Российские же танкостроители пошли по другому пути, создав более "приземленные" танки с высочайшей маневренностью. Но бог с ней, с высотой. Вот куда так и хочется "попасть", так это в вызывающе большую маску пушки RH120. Не в меньшую радость захочется "иссечь" исполинский прицел наводчика, словно специально для этого расположенный на лобовой броне.

Можно почитать: В России начаты работы над "Штурмом", танком способным "раздавить" Армату на поле боя

   Все модели танка, включая А4 - имеют слабое общее бронирование, чай, на дворе не 1992 год, когда закончили производить эту модификацию. Стойкость этой версии - от 410 до 490 мм, что вполне по силам отечественным боеприпасам типа БМ32 и БМ48, где бронепробиваемость на уровне 650…700 мм гомогенной брони.

   Давайте теперь заглянем "вглубь" машины, точнее во внутреннее пространство, где сидит танковый экипаж. Последний работает в окружении баков с топливом, а для "острых ощущений" часть снарядов находится в башне, а другая - в корпусе. И тут мы имеем "интересный вариант" - если снаряд или ПТУР пробьют верхнюю линию борта, то весь танк ждет большой-пребольшой взрыв всей конструкции, как на фото ниже.


Уничтоженный Леопард 2 на просторах Сирии. Источник фото: moddb.com


   Уязвимость электроники. Если последняя окажется сильно повреждена, а по последним данным снаряды танка новейших версий имеют электрический запуск, то велика вероятность, что при целостности пушки, от нее не будет никакой пользы, и "воевать" придется только с помощью пулеметов (и то не факт). Ну а если будут повреждены стабилизатор и функция поворота башни, то танк даже не сможет "помахать" пушкой... 



Leopard 2A7+. Источник фото: karopka.ru


Версии Леопарда - такие похожие и такие разные

  • Leopard 2A0 версия - "Базовая". Выпускалась с осени 1979 г. по весну 1982. Было выпущено в пределах 400 машин;
  • Leopard 2A1. Появились "косметические" изменения, из кардинальных - добавлен тепловизионный прицел; наводчика. Позже изменили расположение боеукладки и переоснастили доработанными топливными фильтрами
  • Leopard 2A2. Если вам о "чем-то" говорит дефлекторная пластина для перископа и заливные горловины топливных емкостей - то вы больший эксперт чем я;
  • Leopard 2A3. Переоснащение коммуникационного оборудования на цифровые радиостанции версий SEM80 или 90;
  • Leopard 2A4. Самая популярная модель из мира вторых Леопардов. Нет, правда. Тут тебе и цифровая система управления огнем, снаряды тоже обновились, как и появилась система пожаротушения, не забыли и про новую башню; 
  • Leopard 2A5. Модификация от 1993 года. Наконец немцы стали играть в "модульность", присовокупив обновленные и модернизированные приборы наблюдения и GPS. Появился противоосколочный "пакет", в случае, если основная броня пробита. Кажется, "зачем" танку тормозная система - но и она была доработана; 
  • Leopard 2A6.Появилась та самая длинноствольная пушка Rh-120 L55, для башни которой (да неужели) сделали электропривод, а "подпольное" пространство закрыли дополнительной бронеплитой для лучшей противоминной защиты;
  • Leopard 2A7. Сплит-система и система кондиционирования, маскировочная система с понижением теплоотдачи в окружающее пространство, улучшенное бронирование. Внимание. Этот танк не для городских боев;
  • Leopard 2A7+. "Маст Хэв" в мире Леопардов. Может полноценно сражаться как против "папуасов" и прочих зулусов, так и в самой полномасштабной войне с танками, самолетами, ствольной и ракетной артиллерией. Тут "прокачано" всё: от "толстолобой защиты" и системы управления огнем, до особого тормоза, который может вызвать мгновенную остановку танка. Есть второй двигатель и модуль "вторичного вооружения" FLW 200 (куда входят пулемет и дымовой гранатомет), танк донельзя цифровизован. 
Это интересно: На что способны американские и европейские БМП и БТР Страйкер, Брэдли, Мардер и AMX


Leopard 2A6. Источник фото: war-book.ru


Послевкусие

Мы видим, что Германия полна решимости (точнее страха перед заокеанским дедушкой) передать Леопарды, но самый главный вопрос заключается лишь в одном: сколько будет танков, в каких версиях (модификациях) и когда начнутся поставки (и закончатся).
Имеет смысл в первой партии отправить не менее 30 машин, если это будет версия 2А6 - то это очень хорошие танки, если немцы решат "дурковать", то поставка модификации 2А4, - это слабо модернизированные модели, с "картонной" броней, уязвимой к выстрелам из устаревших Т-72, что уж говорить про огонь современных танков Т-90М "Прорыв" и ПТРК новейших моделей. Но немцы могут отомстить еще хуже, передав для "дорогих украинцев" самую раннюю версию танка - 2А1.


Источники:

  1. https://naukatehnika.com/v-germanii-predstavili-tank-leopard.html
  2. https://dzen.ru/media/vartehnologe/unikalnyi-snariad-nato-kotoromu-net-analogov-601ac56227294500e4418de1
  3. http://btvt.narod.ru/4/bars_leopard/80u_vs_leo2.htm
  4. https://ria.ru/20180723/1525043940.html
  5. https://www.rheinmetall-defence.com/en/rheinmetall_defence/systems_and_products/weapons_and_ammunition/direct_fire/mittelkalibermunition/index.php
  6. https://army-today.ru/tehnika/leopard-2
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