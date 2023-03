"Modern Warfare II" будет продолжена в новой части "Call of Duty", релиз которой намечен на этот год.

Инсайдер и журналист агентства "Bloomberg" Джейсон Шрайер сообщил, что изначально должно было выйти масштабное дополнение к "Modern Warfare II" в части одиночной игры, а также в редакции новых карт для мультиплеера, однако проект набрал материала на самостоятельную отдельную часть серии игры "Call of Duty". Об источниках такой информации Джейсон не сообщает, но дополняет, что планы студии еще могут измениться.

В планах у компании перенос режимов игры и локаций, а также их улучшение, как в плане графики, так и в плане производительности. Сейчас разработкой новой части "Call of Duty" занимается игровая студия "Sledgehammer Games", которой была создана игра "Call of Duty: Vanguard". Вместе с этим, напомню, что в январе прошлого года компания "Activision" отреагировала на критику геймеров за слишком частый выпуск новых частей серии игр "Call of Duty", что, по словам игроков, сказывается на качестве продукта.

Ежегодный выпуск новых частей вышеупомянутой игры традиционно поддерживается еще с 2005 года, но теперь игровая студия планирует отказаться от такого графика выпуска.