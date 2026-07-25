Их технология могла оказаться прорывной для своего времени

Прежде археологи полагали, что два масштабных сооружения под песками поблизости от Красной пирамиды в Египте могли быть дорогами или пандусами для транспортировки каменных блоков. Теперь появилось мнение о том, что это часть сложной гидравлической системы для сбора паводковых вод, которая могла использоваться в одном из наиболее масштабных строительных проектов Древнего Египта. В состав системы входили две плотины, водохранилище, отводной канал и водосброс.

Изображение: Landreau, X., Piton, G. & Hemeda, S. 2026

Сооружения располагаются в долине Дахшур, к юго-западу от Красной пирамиды. Они относятся к раннему периоду Древнего царства, примерно 4500 лет назад, хотя точный возраст неизвестен. Предположительно, строительство велось во времена фараона Снефру.

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Каждая из структур простирается на 600–700 м по всей ширине долины. Диаметр структур у основания равен 15–30 м. Сохранившаяся высота составляет 6–7 м на одном конце долины в её нынешнем виде.

Изображение: Landreau, X., Piton, G. & Hemeda, S. 2026

Структуры пересекают водоотводный канал в месте, где обычно строят плотины для замедления или удержания воды. Сооружение могло замедлять паводковые воды и заставлять оседать камни, песок и взвешенные отложения. Очищенная вода могла поступать ко второму сооружению, которое могло работать как основная удерживающая плотина. Для этой местности подобная конструкция особенно важна, поскольку внезапные наводнения могли проходить через мягкие известняковые и мергелевые почвы.

Изображение: Landreau, X., Piton, G. & Hemeda, S. 2026

Водохранилище между двумя сооружениями могло занимать территорию 8,5 га и вмещать 230 тысяч кубических метров воды. Первоначальная вместимость могла быть вдвое больше нынешней.

Изображение: Olaf Tausch – Public Domain

Главная особенность находится в центре западного сооружения, представляя собой зигзагообразный участок. Эта конструкция могла быть предназначена для сброса большого объёма воды. Общая длина предполагаемого водосброса равна около 200 м. Такая конфигурация могла сбрасывать вдвое больше воды, нежели прямой водосброс. Именно эта деталь может считаться инженерным прорывом, спасающим от неконтролируемого перелива воды через вершину плотины.