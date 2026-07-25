Это самый успешный запуск за всё время испытаний.

Космический корабль Starship компании SpaceX вывел на орбиту модернизированные спутники системы Starlink и вернулся на Землю практически невредимым. Успешный запуск способствует реализации планов Илона Маска по превращению его доминирующего ракетного бизнеса в империю искусственного интеллекта (ИИ) и спутниковой связи. Об этом сообщает Bloomberg.

Космический корабль Starship во время подготовки к запуску на космодроме Starbase компании SpaceX в Техасе. Фото: Reginald Mathalone/NurPhoto/Getty Images

Starship является центральным элементом в амбициях миллиардера по расширению сети Starlink компании SpaceX, отправке людей на Луну и за её пределы, а также размещению центров обработки данных в космосе. Однако, разработка аппарата была омрачена серьёзными неудачами, неисправностями и задержками.

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Космический аппарат Starship, установленный на ускорителе Super Heavy, стартовал с космодрома Starbase в Южном Техасе в 17:51 по местному времени. Заявлено, что компания SpaceX провела в целом успешное испытание, выполнив основные запланированные задачи, хотя и столкнулась с небольшой неполадкой при возвращении ускорителя на воду после запуска. Примерно через шесть минут после старта, когда Starship уже совершал свой полёт в космос, ускоритель Super Heavy приводнился в акватории Мексиканского залива. Однако при возвращении ускоритель не смог запустить все свои двигатели, как планировалось. В результате он приводнился быстрее, чем изначально планировалось.

Тем не менее, последний запуск считается более успешным по сравнению с предыдущим. Тогда ускоритель вообще вышел из-под контроля, и один из его двигателей преждевременно отключился.

В ходе последнего испытательного запуска компания SpaceX снова решила отказаться от эффектного захвата ракеты-носителя при помощи механических «лап» в воздухе при её возвращении на Землю. Такой захват был успешно осуществлён в 2024 году. Этот метод возвращения ускорителя играет важное значения для его многоразовой эксплуатации.

Во время своего полёта Starship вывел на околоземную орбиту 20 спутников Starlink. Позже SpaceX сообщила, что они успешно связались с сетью и загрузили данные. Затем космический аппарат прошёл сквозь атмосферу Земли и совершил контролируемое и, казалось бы, «вялое» падение плашмя в Индийский океан. После этого он вспыхнул.

«Это самое мягкое приводнение Starship за всю историю наблюдений в Индийском океане», — заявил Дэн Хуот, менеджер по связям с общественностью SpaceX, в прямом эфире.

SpaceX потратила на разработку своего космического корабля 15 миллиардов долларов и делает на него огромную ставку в будущем. Ранее Илон Маск заявил, что Starship станет полностью многоразовым уже до конца этого года.

Bloomberg отмечает, что компания прекратила принимать заказы от спутниковых операторов на услугу по выводу на орбиту их полезной нагрузки после 2028 года при помощи основных ракет-носителей Falcon. Это подчёркивает необходимость обеспечения работоспособности Starship в соответствии с заявленными характеристиками.

Кроме того, SpaceX также имеет контракты с Космическим агентством США (NASA) стоимостью около 4 миллиардов долларов на поставку космического корабля Starship для высадки астронавтов на Луну уже в 2028 году. Для реализации обязательств компании ещё придётся осуществлять дозаправки корабля в космосе, запускать его десяток или более раз подряд и убедиться в его безопасности для размещения экипажа. Это довольно сложный список задач для аппарата, который ещё не совершил ни одной полноценной орбитальной миссии.