Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Блогер
Двузначный рост стоимости процессоров Snapdragon поднимет цены на Android-устройства
Компания Qualcomm уведомила своих клиентов о росте цен
реклама

Информационное агентство Bloomberg сообщает, что компания Qualcomm разослала своим клиентам уведомление о планах повысить стоимость своих процессоров Snapdragon, которые будут отгружаться после 1 сентября. Компания утверждает, что исчерпала финансовые возможности, которые позволяли ей прежде удерживать цены при росте стоимости приобретаемых ею материалов.

Предположительно, рост может составлять двузначные проценты. Это означает подорожание минимум на 10%, что для производителей недорогих Android-смартфонов станет серьёзным ударом.

Изображение: Gemini

реклама

Главный вклад в рост стоимости смартфонов вносит дорогая память, но дорожают и другие полупроводниковые компоненты. Индустрия ИИ активно потребляет ресурсы и ей требуется всё больше дата-центров и другой инфраструктуры.

Qualcomm утверждает, что пытается найти альтернативные компоненты у новых поставщиков. Пока же стоимость её продукции растёт в течение последних лет. В первую очередь дорожают процессоры премиальной серии Snapdragon 8 Elite. По сравнению с прошлым поколением цены выросли на 30%.

#смартфоны #процессоры #android #qualcomm
Источник: 9to5google.com
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

На Камчатке к берегам подошло минимальное за 80 лет количество рыбы
Создатели контента открыли в мессенджере «Макс» 80 тысяч новых каналов за две недели
В Microsoft подтвердили – каждый компьютер под управлением Windows можно отследить
Южнокорейская Saean запатентовала реактивную систему для бесшумных аэротакси
Власти США рассматривают возможность размещения АЭС в территориальных водах
Археологи рассказали о результатах изучения находок возрастом 1400 лет из монгольской гробницы
Минцифры: российским пользователям следует установить отечественные сертификаты для браузеров
В России начался выпуск экспедиционного внедорожника «Кабан»
Первый спутник найденный за пределами Солнечной системы ставит под сомнение определения планет и лун
В Ивановской области открыто новое производство промышленных паровых котлов
Физики нашли простое правило для предсказания результатов слияния чёрных дыр
Многоразовый гиперзвуковой Talon-A совершил более 10 успешных полётов на скоростях свыше 5 Махов
Google позволит пользователям входить в свои аккаунты с помощью селфи-видео
В США готовят федеральные стандарты для автомобильных ручек из-за Tesla
В США продают редкую Lada Signet с автоматом General Motors за 14 тысяч долларов
Ростех разработал высокочувствительный тепловизор «Сыч-3К» с дальностью распознавания до 2 км
Секрет изготовления «несокрушимого» меча викингов раскрыт спустя тысячу лет
Первый в мире настольный ПК формата mini-ITX с 192 ГБ памяти представлен компанией Framework
Citizen выпустил дайверские часы Tsuyosa Shore тиражом 12 000 экземпляров с вращающимся безелем
Движение Солнечной системы по Млечному пути могло повлиять на появление континентов Земли

Популярные статьи

Петер Стормаре — шведский король малых ролей
«Грязные деньги»: новый фильм Гая Ричи, который совсем не похож на фильм от Гая Ричи
Кино против реальности — популярные мифы о выживании из фильмов, которые не работают в жизни
12 захватывающих сюжетных шутеров на ПК, которые прекрасно обходятся без открытого мира
#NoDiscNoBuy против Sony – Xbox Game Pass и Epic Games Store могут появится на PlayStation 6
5 фантастических сериалов с небанальной историей, где есть о чем подумать. Часть 1. Холодный космос
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter