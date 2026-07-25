Компания Qualcomm уведомила своих клиентов о росте цен

Информационное агентство Bloomberg сообщает, что компания Qualcomm разослала своим клиентам уведомление о планах повысить стоимость своих процессоров Snapdragon, которые будут отгружаться после 1 сентября. Компания утверждает, что исчерпала финансовые возможности, которые позволяли ей прежде удерживать цены при росте стоимости приобретаемых ею материалов.

Предположительно, рост может составлять двузначные проценты. Это означает подорожание минимум на 10%, что для производителей недорогих Android-смартфонов станет серьёзным ударом.

Изображение: Gemini

реклама

Главный вклад в рост стоимости смартфонов вносит дорогая память, но дорожают и другие полупроводниковые компоненты. Индустрия ИИ активно потребляет ресурсы и ей требуется всё больше дата-центров и другой инфраструктуры.

Qualcomm утверждает, что пытается найти альтернативные компоненты у новых поставщиков. Пока же стоимость её продукции растёт в течение последних лет. В первую очередь дорожают процессоры премиальной серии Snapdragon 8 Elite. По сравнению с прошлым поколением цены выросли на 30%.