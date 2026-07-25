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Global_Chronicles
Денис Коломенцев: говорить о технологическом суверенитете промышленности и авиации в РФ пока рано
Депутат Воронежской городской Думы считает, что Россия сохраняет зависимость от зарубежной техники и комплектующих. Он связывает это с провалом планов по выпуску отечественных самолетов и предлагает менять подход к промышленности.
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Депутат Воронежской городской Думы от КПРФ Денис Коломенцев высказался о состоянии российской промышленности и авиации. В своем интервью для газеты «Комсомольская правда» он поставил под сомнение возможность говорить о технологическом суверенитете РФ в нынешней ситуации.

 Источник изображения: ОАК

Коломенцев заявил, что Россия по-прежнему зависит от импортной техники и зарубежных комплектующих. Он связал это, прежде всего, с положением в гражданской авиации и напомнил, что за годы активных закупок иностранных самолетов отечественный авиапром ослаб.

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По его словам, нынешние российские лайнеры во многом опираются на советский задел, а собственную научно-техническую школу в этой сфере страна утратила. Он также указал на то, что планы по выпуску большого числа отечественных самолетов менялись несколько раз, а реальные объемы производства пока не соответствуют прежним обещаниям.

Коломенцев считает, что выйти из этой зависимости можно только через усиление промышленности. Он предлагает вернуть стратегические отрасли в госсобственность, прекратить приватизацию государственных и муниципальных предприятий, увеличить вложения в высокотехнологичное производство и восстановить систему подготовки инженеров и рабочих.

#промышленность #самолеты #гражданская авиация #авиапром #технологический суверенитет #комсомольская правда #кпрф #госсобственность #денис коломенцев
Источник: vrn.kp.ru
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