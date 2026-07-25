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Global_Chronicles
Бывший аналитик ЦРУ Джонсон назвал главное отличие россиян от американцев
Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон считает, что россиян от американцев отличают историческая память и уважение к традициям. Он также отметил более сильное чувство коллектива в российском обществе.
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Ларри Джонсон дал оценку тому, как устроены повседневные отношения в России и США. В его словах речь идет не о политике, а о том, на каких основах люди строят своё поведение и взаимодействие.

 © РИА Новости /  Максим Блинов

Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил российским СМИ, что россиян от американцев отличает опора на традиции и историческая память. По его словам, в России выше значение истории, религии и сложившихся культурных норм.

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Джонсон считает, что в Соединенных Штатах Америки эти связи заметно слабее. Он отдельно подчеркнул, что русские, по его мнению, не забывают своё прошлое.

Эксперт также сказал, что в российском обществе сильнее развито чувство коллектива. Он отметил, что люди чаще ищут взаимную выгоду и стараются сотрудничать, а не обмануть друг друга.

Джонсон добавил, что такой подход мог бы пригодиться и жителям США. Ранее он уже говорил, что Западу следует признать новые регионы неотъемлемой частью России.

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Источник: ria.ru
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