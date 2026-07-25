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kefirNET
В США почти 2000 человек заразились паразитом через салат
На текущий момент зафиксировано 1 947 случаев инфицирования.
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Вспышка заболеваемости, вызванная паразитом Cyclospora cayetanensis, охватила уже девять штатов США. По данным Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA), причиной распространения инфекции стал измельченный салат айсберг, который поставлялся в сети общественного питания.

Источник изображения: Qwen Ai

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На сегодняшний день зарегистрировано 1 947 случаев заражения, при этом 98 человек были госпитализированы. Все заболевшие отмечали, что употребляли еду в сети заведений Taco Bell. Специалисты FDA совместно с Центрами по контролю и профилактике заболеваний (CDC) установили, что источником заражения стал салат, поставляемый компанией Taylor Farms de Mexico из центральных регионов Мексики.

Представители Taco Bell заявили о полном отказе от использования продукции данного поставщика. В свою очередь компания Taylor Farms отозвала с рынка США весь салат айсберг, поступивший из указанного региона. Отозванная продукция распределялась не только в девяти пострадавших штатах, но и в ряде других регионов страны.

В FDA подчеркнули, что количество подтвержденных случаев может продолжить расти, поскольку процесс лабораторного подтверждения связи заболевания со вспышкой занимает до шести недель. Ведомство совместно с региональными властями продолжают расследование и контроль за изъятием зараженной продукции из продажи.

#сша #вирусы #инфекции #салат айсберг
Источник: livescience.com
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