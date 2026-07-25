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Nacvark
SpaceX провела испытания сверхтяжёлой ракеты Starship после двух переносов
Корабль впервые вывел на орбиту 20 макетов спутников Starlink V3, которые сгорели в атмосфере
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Компания SpaceX успешно провела 13-й испытательный полёт сверхтяжёлой ракеты Starship, который стал самым результативным за всю историю программы. После нескольких переносов запуск состоялся с космодрома Starbase в Техасе.Источник изображения: Reuters
URL изображенияВ ходе миссии впервые были выведены в космос 20 спутников Starlink нового поколения V3, что стало важным шагом на пути к переходу Starship от исключительно испытательных запусков к выполнению практических задач. Верхняя ступень ракеты также успешно повторно запустила двигатель Raptor уже в космосе, продемонстрировав возможность выполнения сложных орбитальных операций.

Несмотря на то что спутники находились на суборбитальной траектории и после завершения испытаний должны были сойти с орбиты, их развёртывание подтвердило готовность новой системы доставки полезной нагрузки. Шесть спутников Starlink были оснащены камерами, которые снимали процесс входа корабля в атмосферу и передавали изображения в режиме реального времени.

Starship также совершил самое мягкое приводнение за всю программу испытаний: после посадки в Индийском океане Starship сохранил целостность конструкции и некоторое время оставался в вертикальном положении на поверхности воды. При этом ускоритель Super Heavy не смог выполнить полностью успешную посадку из-за проблем с повторным запуском части двигателей и упал в Мексиканский залив.

#spacex #starship
Источник: reuters.com
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