Появление нового продукта обусловлено тем, что многие клиенты стали экономить на ИИ, подсчитав свои затраты.

Компания Anthropic внедряет новую модель искусственного интеллекта (ИИ), предназначенную для эффективного и доступного решения рабочих задач. Это ключевое преимущество с учётом растущей экономии средств у некоторых клиентов и усиление конкуренции в Китае. Об этом сообщает Bloomberg.

Фото: Gabby Jones/Bloomberg

Согласно заявлению компании, новая модель Claude Opus 5 во многих отношениях приближается по возможностям к самой передовой и широко доступной модели Fable 5. Однако, стоимость нового продукта в два раза ниже. Anthropic ожидает, что Opus 5 станет основным вариантом для выполнения многих повседневных офисных задач.

реклама

В настоящее время ряд разработчиков искусственного интеллекта, включая OpenAI и SpaceXAI, ведут конкурентную борьбу за право предложить на рынке более экономичные модели ИИ. Это связано с тем, что корпоративные потребители всё более тщательно анализируют свои расходы на ИИ. Некоторые клиенты недавно ужесточили ограничения на использование моделей ИИ персоналом после получения информации об их стоимости.

«Мы активно реагируем на отзывы предприятий о том, как получить больше пользы», – сказала Дайан Пенн, руководитель отдела управления исследовательскими продуктами в Anthropic.

Компания заявила, что что Opus 5 – это универсальная модель с улучшенными возможностями проверки собственной работы, проведения научных исследований и оптимизации кодирования. По своей эффективности в поиске уязвимостей в кибербезопасности новая модель сопоставима с более продвинутой Mythos 5, но «значительно отстает» в их использовании.

«Как и в случае с предшественником, Opus 4.8, мы намеренно избегали обучения Opus 5 задачам кибербезопасности. Тем не менее, модель существенно продвинулась в решении этих задач благодаря повышению своей универсальности», – говорится в сообщении компании.

Также отмечено, что классификаторы Opus 5 «пропорционально менее ограничительны», чем в Fable 5. Это означает, что данные инструменты защиты будут вмешиваться значительно реже и блокировать ограниченный круг задач. Anthropic сообщила, что провела тщательную оценку модели совместно с партнерами из частного сектора и правительства США.

Bloomberg отмечает, что акцент на доступности новых моделей может усилиться по мере того, как Китай демонстрирует признаки сокращения отставания от США в гонке ИИ.