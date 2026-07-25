Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Global_Chronicles
Российский ДВС выключает цилиндры поворотом на 90°, расширяя диапазон дизель-генератора до 25-100%
В России запатентована конструкция двигателя внутреннего сгорания с системой отключения цилиндров, в которой смена режимов происходит поворотом стакана с толкателем на 90°. Такое решение упрощает механизм газораспределения и позволяет расширить рабочий диапазон дизель-генераторных установок.
реклама

Федеральная служба по интеллектуальной собственности РФ зарегистрировала модель двигателя внутреннего сгорания с альтернативным способом деактивации цилиндров. Вместо осевого смещения блока кулачков вдоль распределительного вала конструкторы предложили поворачивать толкатель с двумя профилями — рабочим и нулевым.

 Скриншот: ФИПС

В обычном режиме кулачок распределительного вала давит на полусферический торец толкателя, тот движется поступательно в стакане, и его рабочий профиль — выступ на боковой поверхности — воздействует на коромысло, открывая клапан. Когда нужен пропуск цикла, исполнительный механизм через зубчатый венец проворачивает стакан на 90°. Теперь с коромыслом контактирует нулевой профиль — плоский участок, и толкатель, даже совершая ход вверх-вниз, не двигает коромысло. Клапан остается закрытым, газообмен в цилиндре прекращается.

Скриншот: ФИПС

реклама

Система управления отключает один или несколько цилиндров при падении нагрузки ниже определенного уровня, например, на малых оборотах. При возврате к полной мощности стакан поворачивается обратно. Такая конструкция проще аналогов с подвижными блоками кулачков и подпружиненными фиксаторами — здесь не нужна высокая точность осевого позиционирования.

Скриншот: ФИПС

По данным авторов разработки, для дизель-генераторных установок это дает практический эффект: рабочий диапазон нагрузок расширяется с обычных 50–100% до 25–100% от максимальной мощности. На частично загруженных цилиндрах оставшиеся работают в более эффективном режиме, а сам механизм фиксируется блокировкой вала исполнительного привода.

#двс #двигатель внутреннего сгорания #топливная экономичность #дгу #механизм газораспределения #патент рф #система отключения цилиндров
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

На Камчатке к берегам подошло минимальное за 80 лет количество рыбы
Создатели контента открыли в мессенджере «Макс» 80 тысяч новых каналов за две недели
В Microsoft подтвердили – каждый компьютер под управлением Windows можно отследить
Южнокорейская Saean запатентовала реактивную систему для бесшумных аэротакси
Власти США рассматривают возможность размещения АЭС в территориальных водах
Археологи рассказали о результатах изучения находок возрастом 1400 лет из монгольской гробницы
Минцифры: российским пользователям следует установить отечественные сертификаты для браузеров
Первый спутник найденный за пределами Солнечной системы ставит под сомнение определения планет и лун
Физики нашли простое правило для предсказания результатов слияния чёрных дыр
В Ивановской области открыто новое производство промышленных паровых котлов
Многоразовый гиперзвуковой Talon-A совершил более 10 успешных полётов на скоростях свыше 5 Махов
Google позволит пользователям входить в свои аккаунты с помощью селфи-видео
В США готовят федеральные стандарты для автомобильных ручек из-за Tesla
Движение Солнечной системы по Млечному пути могло повлиять на появление континентов Земли
Ростех разработал высокочувствительный тепловизор «Сыч-3К» с дальностью распознавания до 2 км
Секрет изготовления «несокрушимого» меча викингов раскрыт спустя тысячу лет
Citizen выпустил дайверские часы Tsuyosa Shore тиражом 12 000 экземпляров с вращающимся безелем
TrendForce прогнозирует исчезновение дефицита памяти NAND в 2027 году
Юбилейный ноутбук MSI Titan 18 HX Dragon Edition Draco Epic стал доступен в США по цене 7000 $
Портативный CD-плеер Shanling получил ламповые каскады, мощность до 1300 мВт и до 20 часов работы

Популярные статьи

«Грязные деньги»: новый фильм Гая Ричи, который совсем не похож на фильм от Гая Ричи
5 фантастических сериалов с небанальной историей, где есть о чем подумать. Часть 1. Холодный космос
12 захватывающих сюжетных шутеров на ПК, которые прекрасно обходятся без открытого мира
Кино против реальности — популярные мифы о выживании из фильмов, которые не работают в жизни
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter