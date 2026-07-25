В России запатентована конструкция двигателя внутреннего сгорания с системой отключения цилиндров, в которой смена режимов происходит поворотом стакана с толкателем на 90°. Такое решение упрощает механизм газораспределения и позволяет расширить рабочий диапазон дизель-генераторных установок.

Федеральная служба по интеллектуальной собственности РФ зарегистрировала модель двигателя внутреннего сгорания с альтернативным способом деактивации цилиндров. Вместо осевого смещения блока кулачков вдоль распределительного вала конструкторы предложили поворачивать толкатель с двумя профилями — рабочим и нулевым.

Скриншот: ФИПС

В обычном режиме кулачок распределительного вала давит на полусферический торец толкателя, тот движется поступательно в стакане, и его рабочий профиль — выступ на боковой поверхности — воздействует на коромысло, открывая клапан. Когда нужен пропуск цикла, исполнительный механизм через зубчатый венец проворачивает стакан на 90°. Теперь с коромыслом контактирует нулевой профиль — плоский участок, и толкатель, даже совершая ход вверх-вниз, не двигает коромысло. Клапан остается закрытым, газообмен в цилиндре прекращается.

Скриншот: ФИПС

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Система управления отключает один или несколько цилиндров при падении нагрузки ниже определенного уровня, например, на малых оборотах. При возврате к полной мощности стакан поворачивается обратно. Такая конструкция проще аналогов с подвижными блоками кулачков и подпружиненными фиксаторами — здесь не нужна высокая точность осевого позиционирования.

Скриншот: ФИПС

По данным авторов разработки, для дизель-генераторных установок это дает практический эффект: рабочий диапазон нагрузок расширяется с обычных 50–100% до 25–100% от максимальной мощности. На частично загруженных цилиндрах оставшиеся работают в более эффективном режиме, а сам механизм фиксируется блокировкой вала исполнительного привода.