Российская компания «ЧЕТРА» начала продажи бульдозера с электромеханической трансмиссией. Вместо гидравлики — генератор и электродвигатели.

В России появился бульдозер, в трансмиссии которого нет привычной гидравлики. Отечественный производитель спецтехники вывел на рынок модель с электромеханической силовой передачей. Новинка предназначена для строительства, землеройных работ и эксплуатации на полигонах твердых бытовых отходов.

©ЧЕТРА

У обычных бульдозеров с гидростатической трансмиссией масса проблем: масло течет через уплотнения, на морозе густеет, требует дорогих фильтров и специальных заправочных станций. Российская машина от всего этого избавилась. Конструкторы компании «ЧЕТРА» заменили гидравлику на электромеханическую схему. Дизельный двигатель вращает генератор, который питает тяговые электромоторы. В такой системе нет трущихся деталей, нет заднего моста и бортовых фрикционов. Поэтому масло и фильтры не меняют ни разу за весь жизненный цикл техники.

©ЧЕТРА

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Эффективность тоже выше. Коэффициент полезного действия трансмиссии на 5% лучше, чем у гидростатических аналогов. При этом годовой расход солярки, по данным испытаний, снижается на 33% в одинаковых условиях работы. На криволинейных участках бульдозер развивает большее тяговое усилие, легче маневрирует и стабильнее держит прямой курс. Оператору бульдозера не нужно переключать передачи, что упрощает управление и обслуживание.

©ЧЕТРА

Руководитель компании-производителя пояснил: затраты на гидравлику давно стали серьезной проблемой для клиентов, и электромеханическая трансмиссия снимает ее в корне. В компании считают эту модель началом нового инженерного направления и обещают распространить технологию на другие виды техники.