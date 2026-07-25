Благодаря ей историки смогут улучшить понимание обработки железа в позднеримском городе

В процессе раскопок в Селевкее Сидера на юго-западе Турции (примерно в 16 км к северу от современного города Испарта) археологи обнаружили кузницу V века в хорошем состоянии. Горн, наковальня, охлаждающая чаша и хранилище древесного угля возрастом 1500 лет улучшат представление о процессе обработки железа в период позднеримского владычества.

Изображение: AA

Это открытие ещё сильнее связывает данный город с железом. Слово «Сидера» имеет происхождение от связанного с железом греческого термина. Исследователи и прежде полагали, что основную роль в экономике поселения играло производство металла, а теперь уверены в этом.

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Мастерскую нашли после того, как исследования на поверхности привели к обнаружению килограммов железообразующего шлака. При помощи геофизических исследований археологи рассмотрели подземные сооружения, после чего были начаты целенаправленные раскопки.

Изображение: AA

Внутри нашли центральную печь, где происходило многократное нагревание железа, которое затем перемещали на наковальню рядом. Также нашли бассейн для охлаждения металла и место хранения древесного угля, поддерживавшего высокую температуру внутри кузницы. Ещё исследователи нашли незаконченные подковы, гвозди, ножи и толстые куски железа. Это указывает на широкий спектр производимых в кузнице товаров.

Рядом обнаружили другие комнаты и помещения, связанные с обработкой костей. Это свидетельствует о взаимодействии ремесленников, торговцев и покупателей во времена поздней античности. Производство могло занимать организованный городской квартал с помещениями для разных этапов изготовления продукции. Также вклад в экономику города вносили сельское хозяйство и животноводство.

Изображение: AA

Дальше исследователи собираются проанализировать шлак, железные предметы, остатки печей и окружающих мастерских. Перед ними стоит задача понять, использовали ли кузницы местное сырьё и насколько широко была распространена их продукция.