В процессе раскопок в Селевкее Сидера на юго-западе Турции (примерно в 16 км к северу от современного города Испарта) археологи обнаружили кузницу V века в хорошем состоянии. Горн, наковальня, охлаждающая чаша и хранилище древесного угля возрастом 1500 лет улучшат представление о процессе обработки железа в период позднеримского владычества.
Это открытие ещё сильнее связывает данный город с железом. Слово «Сидера» имеет происхождение от связанного с железом греческого термина. Исследователи и прежде полагали, что основную роль в экономике поселения играло производство металла, а теперь уверены в этом.
Мастерскую нашли после того, как исследования на поверхности привели к обнаружению килограммов железообразующего шлака. При помощи геофизических исследований археологи рассмотрели подземные сооружения, после чего были начаты целенаправленные раскопки.
Внутри нашли центральную печь, где происходило многократное нагревание железа, которое затем перемещали на наковальню рядом. Также нашли бассейн для охлаждения металла и место хранения древесного угля, поддерживавшего высокую температуру внутри кузницы. Ещё исследователи нашли незаконченные подковы, гвозди, ножи и толстые куски железа. Это указывает на широкий спектр производимых в кузнице товаров.
Рядом обнаружили другие комнаты и помещения, связанные с обработкой костей. Это свидетельствует о взаимодействии ремесленников, торговцев и покупателей во времена поздней античности. Производство могло занимать организованный городской квартал с помещениями для разных этапов изготовления продукции. Также вклад в экономику города вносили сельское хозяйство и животноводство.
Дальше исследователи собираются проанализировать шлак, железные предметы, остатки печей и окружающих мастерских. Перед ними стоит задача понять, использовали ли кузницы местное сырьё и насколько широко была распространена их продукция.