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Археологи представили золотые сокровища с затонувшего у берегов Хорватии византийского корабля
На нём было обнаружено большое количество золота и императорский перстень
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В 2007 году у хорватского острова Млет были найдены остатки византийского судна, систематическое изучение которого стартовало в 2015 году. С тех пор было проведено девять археологических экспедиций, которые постепенно поднимали находки на поверхность и занимались их реставрацией. Теперь хорватские специалисты публично представили находки.

Изображение: Хорватский Институт Реставрации

В число этих находок вошли свыше 600 г золота, детали пояса с драгоценными камнями, императорские монеты и редкий перстень-печатка, который мог принадлежать высокопоставленному чиновнику империи. По мнению археологов, судно затонуло в конце VII или начале VIII века, перевозя пассажира высокого ранга и дорогой торговый груз.

Изображение: Хорватский Институт Реставрации

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По мнению хорватского института охраны памятников, этот корабль является одним из важнейших открытий византийского периода в Средиземноморье. Найденное золото представляет собой примечательную коллекцию предметов византийской элитной материальной культуры. Обнаруженные золотые монеты выпускали при четырёх императорах династии Ираклия в конце VII века. Именно благодаря им удалось сузить предполагаемую дату крушения судна.

Изображение: Хорватский Институт Реставрации

Помимо драгоценностей, специалисты смогли достать со дна амфоры, торговые весы, жетоны из слоновой кости и керамические сосуды, включая чаши, тарелки, кувшины и другую столовую посуду. Сейчас амфоры и керамический груз изучают исследователи из Стэнфордского университета, тогда как специалисты Фалько Даим и Леванте Саму изучают технологию изготовления и декоративные мотивы золотых поясных комплектов, а нумизмат Желько Демо анализирует имперские монеты.

Изображение: Хорватский Институт Реставрации

Сделанные открытия являются частью масштабной программы подводной археологии вокруг Млета. За 19 лет удалось найти 20 неизвестных прежде мест крушения кораблей от II века до н. э. до XVI века н. э. Это указывает на важную роль острова в средиземноморской торговле и навигации.

#история #археология #хорватия #византия
Источник: arkeonews.net
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