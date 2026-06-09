Рассмотрим, какие виды и формы малого и среднего бизнеса существуют в России. Какие навыки нужны для их открытия и с какими сложностями и трудностями можно при этом столкнуться.

Сразу предупредим, что легко точно не будет, поскольку львиная доля малого бизнеса закрывается в течение первого года с момента своего открытия. Причины — высокая конкуренция, экономические кризисы, санкции, постоянно изменяющееся законодательство. Нужно знать, как противостоять этим факторам. Например, выделиться среди конкурентов вам поможет наличие оригинальной идеи и хорошая репутация.

Источник изображения: ChatGPT

Что такое предпринимательство

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Предпринимательство — законная коммерческая деятельность, реализуемая людьми и организациями на свой страх и риск. Разновидностей предпринимательства очень много, в этой статье будут рассмотрены только часть из них.

Какие бывают отрасли предпринимательства

Отраслей очень много, рассмотрим только основные. У каждой имеются свои особенности, которые важно знать.

Отрасль предпринимательства — это совокупность предприятий, организаций и индивидуальных предпринимателей, производящих однородную продукцию, оказывающих схожие услуги или использующих аналогичные технологии для извлечения прибыли. Она определяет экономическую специализацию бизнеса и принадлежность к конкретной сфере деятельности (например, торговля, IT или строительство).

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Отрасли предпринимательства классифицируются по ключевым критериям, отражающим их специфику.

1. По характеру деятельности (роли в экономике)

Производственная: создание материальных благ, добыча сырья, сельское хозяйство и выпуск готовой продукции. Данная сфера является основой всей мировой экономики.

Коммерческая (торговля): приобретение товаров с их последующей реализацией конечному потребителю. Товарный вид при этом не изменяется. Различают оптовую и розничную торговлю, а также региональную и международную.

Финансовая: операции с деньгами, ценными бумагами и инвестициями (банки, брокеры, микрофинансовые организации). Теоретически она считается кратчайшим путём к обогащению, но на практике здесь очень высокая конкуренция и много подводных камней.

Сфера услуг: оказание нематериальных благ (консалтинг, логистика, общепит, туризм). Россия имеет большую площадь, поэтому логистика часто имеет решающее значение. А после введения санкций начал стремительно развиваться внутренний туризм.

Посредническая: поиск покупателей для товаров продавца, представление интересов других компаний.

2. По типам отраслей в масштабах экономики

Первичный сектор: сельское хозяйство, рыболовство, добыча полезных ископаемых.

Вторичный сектор: обрабатывающая промышленность, энергетика, строительство.

Третичный сектор: сфера услуг, транспорт, связь, финансы, образование.

Четвертичный сектор: информационные технологии, научные разработки и инновации.

Отрасль диктует требования к стартовому капиталу, уровню риска, выбору налогового режима и специфике управления.

Организационно-правовая классификация

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Законодательство РФ предусматривает следующие разновидности: индивидуальный предприниматель (ИП), самозанятый, ОАО, ООО, кооператив, крестьянское хозяйства и прочие.

Перед открытием бизнеса необходимо выбрать его форму, от выбора которой будет многое зависеть. Зачастую предприниматели берут в расчёт лишь налоговый режим, но в периоды кризисов рекомендуется выбирать организационную форму, предоставляющую максимальную свободу при принятии решений.

Наиболее распространены самозанятость, индивидуальное предпринимательство (ИП) и юридическое лицо, обычно это общество с ограниченной ответственностью (ООО).

Самозанятость

Удобна для продажи собственных товаров или услуг, но не позволяет нанимать сотрудников. Стать самозанятым проще всего, достаточно скачать приложение «Мой налог», позволяющее передавать в ФНС данные о доходе и платить налог. Другая отчётность не требуется.

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Если потребуются деньги на развитие бизнеса, то можно рассчитывать только на обычный потребительский кредит. Годовой доход самозанятого не должен превышать 2,4 миллиона рублей, при его превышении придётся регистрироваться в качестве ИП.

Налоговые ставки составляют:

4% — при работе с физлицами;

6% — при работе с юрлицами и ИП.

Если годовой доход сразу непонятен при планировании, то можно зарегистрироваться ИП и самозанятым. Тогда до превышения лимита (2,4 миллиона рублей) не придется сдавать отчётность и отчислять страховые взносы (кроме добровольных). А достаточно загружать данные о доходах в приложение «Мой налог» и платить автоматически рассчитанный налог. При оформлении самозанятости действует налоговая скидка 10 000 рублей (рассчитывается автоматически). А когда годовой оборот превысит 2,4 миллиона рублей, то перейти на ИП.

Также есть промежуточная форма налогообложения ИП на НПД — это индивидуальный предприниматель, применяющий специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (НПД или самозанятость). Данный статус объединяет юридическую защиту предпринимателя и налоговые льготы самозанятого.

Рассмотрим отличия от обычной самозанятости (физлица без ИП). Физлицо и ИП платят одинаковый налог, но статус ИП позволяет:

Заключать договоры с крупными компаниями, неохотно работающими с самозанятыми.

Открыть в банке полноценный расчётный счёт.

Вести некоторые виды деятельности, требующие лицензирования.

Индивидуальный предприниматель (ИП)

Подходит при небольшом бизнесе с годовым оборотом превышающим 2,4 миллиона рублей или при наличии наёмных работников. У ИП наиболее широкий выбор вариантов налогообложения. Например, при штате не более 15 человек и годовом обороте не более 20 миллионов рублей, наиболее выгодной может стать патентная система, доступная только ИП.

ИП обычно легче найти заказчиков, чем самозанятому, поскольку многие компании предпочитают работать только с юрлицами и ИП. Также, в отличие от самозанятых, ИП доступны кредиты на бизнес, лизинг и краудфандинг. ИП сложнее зарегистрироваться и закрыть дело, чем самозанятому, но легче, чем ООО.

По умолчанию для ИП применяется общая система налогообложения, которая обычно ему невыгодна: на ней платится НДС, налог на доходы, ведётся сложный учёт и проводятся многочисленные проверки.

Поэтому сразу при открытии бизнеса рекомендуется переходить на спецрежим с одним налогом или льготной ставкой. И делать это необходимо сразу.

Перед оформлением ИП рекомендуется заранее проконсультироваться с бухгалтером, специалистом налоговой инспекции или самостоятельно изучить налоговое законодательство. Поскольку тема сложная, а ошибки чреваты высокими налоговыми ставками и штрафами.

Варианты спецрежимов:

Упрощенная система — налог платится с дохода или разницы между прибылью и затратами. Декларация подается раз в год, есть ограничения на оборот, количество работников и виды деятельности.

Патентная система — обязывает на покупку патента сроком на год или несколько месяцев. Налог не зависит от дохода, отчётности нет, но патент могут отобрать в случае просрочки очередной уплаты налога. Подходит не для всех регионов и видов деятельности.

Единый налог — платится от вменённого дохода. Данный режим разрешено применять с другими, декларация предоставляется ежеквартально.

На спецрежимах очень важно следить за сроками подачи документов. Поскольку из-за просрочек предпринимателя могут перевести на общую систему налогообложения.

Налог на профессиональный доход (НПД) минимален, но доступен только самозанятым и ИП на НПД. Пока у ИП нет работников, а годовой доход не превышает 2,4 миллиона рублей, он может зарегистрироваться в качестве самозанятого.

Патент доступен только ИП. Он выгоден, если проще заплатить в бюджет фиксированную сумму и не заниматься документацией. Но годовой доход бизнеса по всем патентам не должен превышать 20 миллионов рублей.

Остальные налоговые системы одинаково подходят как ИП, так и ООО.

Единый сельскохозяйственный налог доступен только фермерам, а предприятие должно не только перерабатывать или продавать сельхозпродукцию, но и само её производить.

Упрощенная система налогообложения подходит малому бизнесу, у которого не более 130 сотрудников, а годовой доход не превышает 490,5 миллионов рублей. Документооборот и отчётность на упрощенке сложнее, относительно патента и самозанятости, но проще, чем при общем налоговом режиме.

Общий режим налогообложения предлагается ИП по умолчанию и доступен для всех предпринимателей, но имеет самую сложную отчётность. Необходимо платить налог на добавленную стоимость (НДС), который может составлять до 22% от цены. Данный режим оправдан при большом количестве поставщиков или подрядчиков, тоже отчисляющих НДС.

Общество с ограниченной ответственностью (ООО)

ООО можно открыть одному или вместе с партнёрами, поскольку для юрлиц допускается сразу несколько учредителей. Компания в статусе ООО имеет максимальный выбор вариантов источников финансирования. Кроме кредитов, включая льготные программы, ООО может искать инвесторов на краудфандинговых площадках или на бирже.

В случае возникновения долга ООО отвечает лишь имуществом организации, а ИП и самозанятый уже и своим собственным имуществом, даже если владеют им как частное лицо. Но регистрация и отчётность компании сложнее у ООО, а штрафы в случае нарушений на порядок выше.

Законодательно разрешается смена статуса бизнеса в случае возникновения необходимости. Например, можно сначала зарегистрироваться самозанятым, потом перейти на ИП, а затем закрыть ИП и создать ООО.

Варианты бизнеса с минимальными вложениями

Открытие своего дела требует вложений, но есть виды предпринимательства, где инвестиции минимальны:

Прачечная и услуги по уборке помещений, чистке ковров.

Выращивание грибов.

Тюнинг автомобилей и их диагностика перед покупкой.

Изготовление крафтового мыла.

Организация праздников.

Выращивание зелени на продажу.

Услуги парикмахера/визажиста.

Продажа прохладительных напитков или ларёк с фастфудом.

Открытие точки ксерокса, быстрой печати.

Монтаж натяжных потолков.

Этот список можно довольно длинный, поэтому ограничимся лишь наиболее популярными примерами.

Что можно открыть начинающему предпринимателю

Любой бизнес предусматривает определенный риск. Можно годами выбирать будущее направление деятельности, посещать семинары, тренинги, копить деньги, а потом быстро прогореть. Бывает обратная ситуация, когда решение принимается спонтанно, но созданный бизнес работает годами. Универсального рецепта нет, но можно повысить шансы на успех, составив подробный бизнес-план и выбрав область, в которой хорошо разбираетесь.

Домашний бизнес

Многие люди мечтают работать не выходя из дома и есть отрасли деятельности, позволяющие так зарабатывать:

Изготовление тортов на заказ.

Разведение небольших животных.

Производство мыла, свечей ручной работы и прочих поделок и сувениров.

Пошив одежды.

Услуги парикмахера и визажиста.

Стрижка домашних животных.

Онлайн-бизнес

Интернет может выступать основной площадкой для продаж и оказания услуг. Основные преимущества: удалённый формат, низкий стартовый капитал и возможность автоматизации процессов. Сюда относятся:

Создание сайтов и онлайн-магазинов, а также их удалённое администрирование.

Онлайн-консультации врачей, юристов, психологов, диетологов и т.д.

Интернет-маркетинг.

Обучение на онлайн-курсах и вебинарах.

Разработка различного программного обеспечения (ПО) и мобильных приложений для гаджетов (смартфоны, планшеты, умные часы).

Создание и модерация сообществ в соцсетях для заработка на рекламе.

Пассивный доход

Пассивный доход получается без активного участия предпринимателя и может стать дополнением к его основному бизнесу или страховкой в случае очередного кризиса. К нему относятся:

Сдача в аренду жилой и коммерческой недвижимости.

Торговля ценными бумагами.

Сдача в аренду транспорта.

Написание книг, различных курсов и семинаров.

Выдача займов.

Создание и ведение сообществ в соцсетях.

Пассивный бизнес позволяет не класть все яйца в одну корзину, а диверсифицировать риски за счёт создания нескольких источников дохода.

Сфера услуг — наиболее рискованное направление в периоды кризисов

Во время экономических кризисов и санкций именно эта отрасль страдает в первую очередь. Поэтому рекомендуется очень осторожно в неё вкладываться, не беря долгосрочные кредиты.

К сфере услуг относятся:

Ремонт техники, обуви и одежды.

Частное учебное заведение.

Подбор и прокат автомобилей и техники.

Детективное агентство.

Консультации по различным вопросам.

Наращивание волос, ресниц и ногтей.

Организация торжеств и квестов.

Изготовление мебели на заказ.

Услуги риэлтора.

Грузоперевозки.

Как любимое хобби превращается в стабильный бизнес

Человеческая психология такова, что наибольшую отдачу мы даём своим хобби, поэтому если оно переходит в хорошо налаженный бизнес и есть все шансы достигнуть успеха среди конкурентов с меньшей мотивацией.

Приведём несколько простых советов, позволяющих создать успешный бизнес:

Для открытия своего дела не торопитесь увольняться с работы и распродавать имущество. Рекомендуется начать с небольшого проекта, позволяющего оценить перспективы выбранного направления и наработать первый опыт.

Трезво оценивайте собственные силы и доступный бюджет. Заранее рассчитайте количество свободного времени и предполагаемый доход. Хватит ли его для сохранения приемлемого уровня жизни.

Разработайте детальный бизнес-план в письменном виде. Если нет опыта, то его можно заказать его у специалистов.

Тщательно выберите направление бизнеса, проверьте востребованность своего товара или услуг. Оцените перспективы рынка и уровень конкуренции.

Подготовьте стартовый капитал, желательно избегая кредитов. Также нельзя закладывать единственное жильё.

Не забывайте про продвижение в интернете. Заранее запустите сайт и ведите страничку в соцсетях.

Старайтесь максимально автоматизировать всю возможную рутину, применяя специальное ПО.

Как составить бизнес-план

Бизнес-план задаёт вектор развития компании, помогает планировать достижение целей, выявляет вероятные риски и подводные камни. Он является базовым документом для оценки рентабельности будущего бизнеса. Также он понадобится вашим потенциальным инвесторам и кредиторам.

Бизнес-план обычно содержит детальное описание продукта с вариантами его дальнейшего развития, анализ рынка, конкурентов и потенциальных покупателей.

Бизнес-план должен иметь убедительные расчёты рентабельности и включить несколько обязательных моментов:

Производственный план и расчёт себестоимости товара или услуги.

План продвижения, смету затрат на рекламу и прочие расходы.

Организационный план, расчёт зарплат работников и привлечения внешних услуг.

Финансовый план, учитывающий все денежные потоки, включая источники финансирования, ожидаемые доходы и расходы, разовые затраты на покупку оборудования и налоги.

Факторы риска и способы их устранения. Например, риск приобретения некачественной продукции минимизируется запросом у поставщика тестовых образцов и требованием сертификатов качества.

Грамотно составленный бизнес-план покажет сколько денег потребуется на запуск проекта, сроки его самоокупаемости и возможную прибыль.

Что нужно не забыть сделать начинающему предпринимателю?

Для успешного ведения бизнеса обычно требуется целый ряд подготовительных мер. Перечислим основные из них, универсальные для большинства видов деятельности:

Открытие расчётного счёта в банке. Он не нужен только самозанятым.

Приобретение онлайн-кассы для расчётов с клиентами. Не выдавать кассовые чеки разрешается только самозанятым и в некоторых случаях ИП и ООО, если они продают в киоске мороженое или занимаются ремонтом обуви.

Изучение прав потребителей, поскольку при их нарушении они могут обратиться в контролирующие органы, что может повлечь штрафы и закрытие бизнеса.

В случае аренды или покупки помещения — проверить его на соответствие требованиям пожарной безопасности.

При работе с продуктами питания нужно разобраться в санитарных требованиях.

Выяснить, должна ли выпускаемая продукция соответствовать государственным стандартам.

Если планируется ввоз товаров из-за рубежа, необходимо выяснить, как их декларировать и нужно ли сертифицировать.

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